Жовтень, 09 в 22:58

Постійний терор проти цивільного населення є очевидною відмовою Росії від справжніх переговорів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 9 жовтня.

Він адресував своє звернення тим у світі, “хто піддається російським маніпуляціям про нібито переговори” і про те, що нібито тільки переговори можуть завершити російсько-українську війну.

Зараз дивляться

– Чи хоче держава-терорист миру? Очевидно, що ні. Вона доводить це щодня і щоночі. Запоріжжя. Одне з українських міст, проти якого Росія спрямовує свій ракетний терор, – сказав президент.

Зеленський нагадав, що цієї ночі внаслідок російських ударів по звичайних житлових будинках у Запоріжжі загинули щонайменше 14 людей.

– На жаль, ця кількість може зрости. Розбір завалів досі триває. Понад 70 людей поранені, серед них 11 дітей. Усім їм надається належна допомога, – сказав він.

Президент додав, що сотні сімей залишилися без житла.

– Від удару однієї з ракет – важкої протикорабельної ракети Х-22 – по звичайному дев’ятиповерховому житловому будинку був зруйнований цілий під’їзд, із першого по шостий поверх. Це був свідомий удар. Той, хто віддав наказ, і ті, хто його виконували, знали, куди б’ють, – сказав Зеленський.

Президент додав, що удари цієї ночі продовжили серію російських ракетних ударів по Запоріжжю, які лише у період з третього жовтня, забрали життя вже щонайменше 43 людей.

– А ще були удари по Харкову, по містах Донбасу, по інших містах України. Ще були удари іранськими безпілотниками, авіаудари. Абсолютна більшість із них – по цивільній інфраструктурі нашої держави, по цивільних людях. Коли хтось хоче переговорів – він такого не робить. А коли хтось терорист – він робить саме так, – додав він.

Володимир Зеленський запитав, чи справді переговори допомагають подолати терор?

– Зараз усім треба чесно дати собі відповідь на це запитання. Терористів знешкоджують, – сказав український лідер.

Він нагадав, що терор – це злочин, за який має бути покарання, а терор на державному рівні є “одним з найбільш жахливих міжнародних злочинів, який загрожує не тільки комусь одному у світі, а всій міжнародній спільноті”.

– Якщо терор залишиться непокараним, якщо терористу вдасться залякати настільки, що хтось у світі хоче просто погодитися заплющити очі на терор, то саме це й буде програшем – програшем свободи, програшем людяності й програшем демократії. Саме цього так хоче Росія. Саме для цього їй і потрібен увесь цей терор – від ракетних ударів до глобальних криз, які спровоковані державою-терористом, – сказав президент.

Володимир Зеленський додав, що подібні прояви тероризму вже були в історії, і коли минулого разу іншій державі-терористу дозволили робити те, чого вона прагнула, почалася Друга світова війна.

– Зараз світ об’єднаний. Зараз усі у світі розуміють, проти чого насправді ведеться Росією ця війна в Україні. Це російська війна проти всіх тих цінностей, які роблять людей людьми, а життя – мирним. Україна виграє в цій війні. Ми можемо звільнити всю нашу землю і можемо поставити на місце державу-терориста. Росія має бути покарана за терор. Тільки це гарантує, що протистояння не розростеться до ще більшого масштабу й не перекинеться на інші країни, – сказав він.

Володимир Зеленський наголосив, що для цього світу необхідно зберегти максимальну єдність.

– Єдність усіх людей світу, які цінують мир, поважають право на життя для кожного й достатньо чесні, щоб визнати: постійний терор проти цивільного населення є очевидною відмовою Росії від справжніх переговорів. Тому потрібне офіційне визнання Росії державою-терористом – визнання на всіх рівнях, – вкотре повторив президент.

Він закликав обмежити Росію від будь-яких економічних контактів, щоб ніхто не міг стати спонсором тероризму.

– Потрібне чітке засудження на всіх рівнях кожного ескалаційного кроку Росії – від терористичних ударів до злочинної спроби анексії нашої території. Відповідна резолюція днями розглядатиметься Генеральною Асамблеєю ООН. Ми побачимо по голосуванню, хто і як ставиться до терористів насправді, – сказав він.

Володимир Зеленський додав, що Україні все ще потрібна принципова й достатня допомога: як цивільним українцям, так і озброєнням, а саме – постачання протиповітряної оборони.