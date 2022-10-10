Октябрь, 09 в 22:58

Постоянный террор против гражданского населения является очевидным отказом России от настоящих переговоров.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения 9 октября.

Он адресовал свое обращение тем в мире, “кто поддается российским манипуляциям о якобы переговорах” и о том, что якобы только переговоры могут завершить российско-украинскую войну.

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— Хочет ли государство-террорист мира? Очевидно, что нет. Оно доказывает это каждый день и каждую ночь. Запорожье. Один из украинских городов, против которого Россия направляет свой ракетный террор, — сказал президент.

Зеленский напомнил, что этой ночью в результате российских ударов по обычным жилым домам в Запорожье погибли по меньшей мере 14 человек.

— К сожалению, это количество может возрасти. Разбор завалов до сих пор продолжается. Более 70 человек ранены, среди них 11 детей. Всем им оказывается надлежащая помощь, — сказал он.

Президент добавил, что сотни семей остались без жилья.

— От удара одной из ракет — тяжелой противокорабельной ракеты Х-22 — по обычному девятиэтажному жилому дому был разрушен целый подъезд, с первого по шестой этаж. Это был сознательный удар. Тот, кто отдал приказ, и те, кто его выполняли, знали, куда бьют, — сказал Зеленский.

Президент добавил, что удары этой ночью продолжили серию российских ракетных ударов по Запорожью, которые только в период с третьего октября, унесли жизни уже по меньшей мере 43 человек.

— А еще были удары по Харькову, по городам Донбасса, по другим городам Украины. Еще были удары иранскими беспилотниками, авиаудары. Абсолютное большинство из них — по гражданской инфраструктуре нашего государства, по гражданским людям. Когда кто-то хочет переговоров — он такого не делает. А когда кто-то террорист — он делает именно так, — добавил он.

Владимир Зеленский спросил, действительно ли переговоры помогают преодолеть террор?

— Сейчас всем надо честно дать себе ответ на этот вопрос. Террористов обезвреживают, — сказал украинский лидер.

Он напомнил, что террор — это преступление, за которое должно быть наказание, а террор на государственном уровне является “одним из самых ужасных международных преступлений, которое угрожает не только кому-то одному в мире, а всему международному сообществу”.

— Если террор останется безнаказанным, если террориста удастся запугать настолько, что кто-то в мире хочет просто согласиться закрыть глаза на террор, то именно это и будет проигрышем — проигрышем свободы, проигрышем человечности и проигрышем демократии. Именно этого так хочет Россия. Именно для этого ей и нужен весь этот террор — от ракетных ударов до глобальных кризисов, которые спровоцированы государством-террористом, — сказал президент.

Владимир Зеленский добавил, что подобные проявления терроризма уже были в истории, и когда в прошлый раз другому государству-террористу позволили делать то, чего оно хотело, началась Вторая мировая война.

— Сейчас мир объединен. Сейчас все в мире понимают, против чего на самом деле ведется Россией эта война в Украине. Это российская война против всех тех ценностей, которые делают людей людьми, а жизнь — мирной. Украина выиграет в этой войне. Мы можем освободить всю нашу землю и можем поставить на место государство-террориста. Россия должна быть наказана за террор. Только это гарантирует, что противостояние не разрастется до еще большего масштаба и не перекинется на другие страны, — сказал он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что для этого мира необходимо сохранить максимальное единство.

— Единство всех людей мира, которые ценят мир, уважают право на жизнь для каждого и достаточно честны, чтобы признать: постоянный террор против гражданского населения является очевидным отказом России от настоящих переговоров. Поэтому необходимо официальное признание России государством-террористом — признание на всех уровнях, — в который раз повторил президент.

Он призвал ограничить Россию от любых экономических контактов, чтобы никто не мог стать спонсором терроризма.

— Нужно четкое осуждение на всех уровнях каждого эскалационного шага России — от террористических ударов до преступной попытки аннексии нашей территории. Соответствующая резолюция на днях будет рассматриваться Генеральной Ассамблеей ООН. Мы увидим по голосованию, кто и как относится к террористам на самом деле, — сказал он.

Владимир Зеленский добавил, что Украине все еще нужна принципиальная и достаточная помощь: как гражданским украинцам, так и вооружением, а именно — поставки противовоздушной обороны.