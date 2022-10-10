Жовтень, 10 в 12:58

У понеділок, 10 жовтня, під час ракетних ударів РФ по Києву постраждав скляний пішохідно-велосипедний міст через Володимирський узвіз, відомий також як “міст Кличка”.

Момент вибуху зафіксували камери відеоспостереження. Удар був нанесений о 8:18 ранку.

Судячи з відео, в той момент на мосту перебували люди, ракета впала поруч із ним. Після вибуху частину мосту накрила чорна хмара диму, вниз посипалися уламки інфраструктурного об’єкта.

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На відео після ракетного удару можна помітити, що міст всіяний дрібними уламками. За словами очевидців, знизу під ним є велика вирва від удару ракети.

На щастя, міст виявився міцним та встояв. У мережі вже пожартували, що скляний “міст Кличка” виявився міцнішим, ніж побудований РФ Кримський міст до тимчасово окупованого Криму.

Як відомо, скляний пішохідно-велосипедний міст через Володимирський узвіз (також відомий як “міст Кличка”) має довжину 216 м. Він розташований у центральній частині Києва.

Міст між Аркою Свободи українського народу та Володимирською гіркою був відкритий у травні 2019 року.

Фото: Скриншот з відео