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Факти / Україна

ЗСУ досягли успіху і змінили динаміку війни з Росією – голова Пентагону

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Ллойд Остін Остин
Фото: Getty Images

Українські військові з допомогою зброї, яку отримали від Заходу, досягли видатних успіхів та змінили динаміку війни з Росією.

Про це на відкритті шостої зустрічі коаліції Рамштайн заявив голова Пентагону Ллойд Остін.

– Попри нові напади Путіна, українські сили змінили динаміку цієї війни. Вони звільнили сотні міст від російської окупації та повернули тисячі квадратних кілометрів своєї землі. Ці перемоги належать українським солдатам. Проте безпекова допомога Контактної групи, тренування та зусилля з підтримки були життєво важливими. Ми досягли величезного прогресу, працюючи разом, – сказав він.

Глава Пентагону запевнив, що Контактна група сповнена рішучості, а підтримка України не залежить від пори року чи результату якоїсь конкретної битви.

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– Ми продовжуватимемо зміцнювати обороноздатність України – як для сьогоднішніх невідкладних потреб, так і на довгострокову перспективу, – сказав Остін.

За словами Остіна, партнери також активізують зусилля щодо навчання українських військових, вони мають підштовхнути до інновацій свій ВПК, щоб забезпечити ЗСУ необхідним обладнанням.

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