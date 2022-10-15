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Факти / Україна

Вночі ЗСУ збили шість іранських дронів та ударний вертоліт ворога

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
мі-35p вертоліт РФ
Фото: Depositphotos

В ніч з 14 на 15 жовтня протиповітряна оборона Повітряних сил ЗСУ вдало знищила сім повітряних цілей російського ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, на південному фронті зенітними ракетними підрозділами Оперативного командування Південь вдалося знищити іранський дрон-камікадзе Shahed-136 та один російський ударний вертоліт (тип уточнюється).

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На східному напрямку воїни Сил оборони Повітряного командування Схід знищили ще п’ять іранських дронів-камікадзе Shahed-136.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 234 дні. Де точаться бої в Україні, можна слідкувати на онлайн-карті бойових дій в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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