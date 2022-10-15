Жовтень, 15 в 10:29

В ніч з 14 на 15 жовтня протиповітряна оборона Повітряних сил ЗСУ вдало знищила сім повітряних цілей російського ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, на південному фронті зенітними ракетними підрозділами Оперативного командування Південь вдалося знищити іранський дрон-камікадзе Shahed-136 та один російський ударний вертоліт (тип уточнюється).

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На східному напрямку воїни Сил оборони Повітряного командування Схід знищили ще п’ять іранських дронів-камікадзе Shahed-136.

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