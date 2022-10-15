Октябрь, 15 в 10:29

В ночь с 14 на 15 октября противовоздушная оборона Воздушных сил ВСУ успешно уничтожила семь воздушных целей российского врага.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В частности, на южном фронте зенитными ракетными подразделениями Оперативного командования Юг удалось уничтожить иранский дрон-камикадзе Shahed-136 и один ударный российский вертолет (тип уточняется).

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На восточном направлении воины Сил обороны Воздушного командования Восток уничтожили еще пять иранских дронов-камикадзе Shahed-136.