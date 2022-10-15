Вибух у Кривому Розі та у Бєлгороді: що відбувається на 234-ту добу війни (онлайн)

У Бєлгороді пролунали вибухи на ТЕС ЛУЧ, через що у районах зникло світло.

Кількість загиблих внаслідок обстрілу РФ запорізької багатоповерхівки 9 жовтня збільшилося до 13 осіб.

Ворог випустив по Запоріжжю ще три ракети С-300.

Мільярдер та підприємець Ілон Маск підтвердив відмову фінансувати роботу Starlink в Україні.

ПАРЄ ухвалила резолюцію про підтримку України та визнання російського режиму терористичним.

Україна звільнила з полону РФ 20 людей, серед яких бійці ЗСУ, територіальної оборони, Нацгвардії та Військово-морських сил.