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Факти / Україна
Маліновська Ангеліна |
Вибух у Кривому Розі та у Бєлгороді: що відбувається на 234-ту добу війни (онлайн)

Вибух у Кривому Розі та у Бєлгороді: що відбувається на 234-ту добу війни (онлайн)

У Бєлгороді пролунали вибухи на ТЕС ЛУЧ, через що у районах зникло світло.

Кількість загиблих внаслідок обстрілу РФ запорізької багатоповерхівки 9 жовтня збільшилося до 13 осіб.

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00:06 - 15 жовтня

У Кривому Розі пролунали вибухи.

Перед цим в місті та Дніпропетровській області була оголошена повітряна тривога.

За підтвердженими даними, у місті працює українське ППО.

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