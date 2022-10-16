Карта бойових дій на 16.10.2022 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ
Упродовж доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки армії РФ у районах населених пунктів Торське й Спірне на Краматорському напрямку, Берестове, Соледар, Бахмут на Бахмутському напрямку, Мар’їнка, Побєда, Невельське на Авдіївському напрямку.
Карта бойових дій в Україні на 16.10.2022
Повномасштабна війна в Україні триває вже 235-ту добу.
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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.