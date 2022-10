Новий удар РФ по Києву: що відомо про атаку іранськими дронами та реакція світу

Жовтень, 17 в 17:38

У Шевченківському районі Києва вранці у понеділок, 17 жовтня, пролунала серія вибухів.

Пізніше міський голова столиці Віталій Кличко підтвердив п’ять влучань дронів-камікадзе з 28 іранських безпілотників, що летіли на Київ.

Станом на 15.30 відомо про чотирьох загиблих людей внаслідок руйнування житлового будинку після атаки іранських дронів. Врятовано 19 людей.

Факти ICTV зібрали всю інформацію щодо атаки іранськими дронами столиці 17 жовтня та реакцію на черговий військовий злочин Росії.

AFP’s @YasuyoshiChiba captured the moment a drone approached to attack Kyiv, and the immediate aftermath of the strikes pic.twitter.com/9Sd1mxgLku — AFP News Agency (@AFP) October 17, 2022

Інформацію про перші вибухи у столиці Віталій Кличко підтвердив приблизно о 7.00. Згодом він додам, що в результаті атаки дронами, в Шевченківському районі виникла пожежа в нежитловій будівлі.

О 8.20 з’явилася інформація про два нові вибухи у Шевченківському районі. Цього разу дрон-камікадзе уразив житловий будинок, в якому стався вибух.

Відразу з’явилася інформація про 18 врятованих людей. Спершу повідомлялося про те, що двоє мешканців залишаються під завалами.

Об 11.30 Кличко повідомив, що з-під завалів дістали тіло загиблої жінки. Також серед загиблих молода пара, яка очікувала на народження дитини. Близько 16.00 з-під завалів дістали тіло четвертого загиблого.

Повідомлялося, що один із дронів-камікадзе правоохоронці збили зі стрілецької зброї.

Ще один ранок понеділка у Києві. Патрульна поліція збиває іранський дрон. pic.twitter.com/6A0MpGlSFC — Факти ICTV (@ICTV_Fakty) October 17, 2022

Також з-під завалів рятувальники дістали кота, який належав загиблій мешканці зруйнованого будинку.

Загалом тривога, оголошена на час атаки десятків іранських дронів-камікадзе по Києву, тривала з 06:23 до 09:31.

Яка реакція України?

Президент Володимир Зеленський показав наслідки влучання в житловий будинок у Києві та наголосив, що ворогу не вдастся нас зламати.

— Цілу ніч і весь ранок ворог влаштовує терор мирного населення. Дрони-камікадзе і ракети атакують всю Україну. У Києві є влучання у житловий будинок.

Ворог може вдарити по наших містах, але нас йому зламати не вдасться. На окупантів чекає лише справедливе покарання й осуд майбутніх поколінь. На нас — перемога, — написав президент.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що на тлі завданого Росією масованого удару дронами та ракетами по українських містах російський диктатор Володимир Путін не може сидіти за одним столом з лідерами G20.

Той, хто віддає накази атакувати критичну інфраструктуру, щоб заморозити цивільних, і організовує тотальну мобілізацію, щоб засипати фронт трупами, категорично не може сидіти за одним столом з лідерами G20. Час покласти край ru-лицемірству. Рф має бути вигнана з усіх майданчиків. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 17, 2022

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба закликав країни ЄС запровадити санкції проти влади Ірану, яка підтримує кремлівський режим.

— Я, мабуть, перший міністр закордонних справ, який звернувся до Ради міністрів закордонних справ країн ЄС із бомбосховища через сирену повітряної тривоги. Запросив додаткову протиповітряну оборону та постачання боєприпасів. Закликав ЄС запровадити санкції проти Ірану за надання Росії дронів. Дев’ятий пакет санкцій ЄС щодо Росії має бути сильним, — написав він.

I’m probably the first foreign minister to address EU FAC from a bomb shelter because of the air raids siren. Requested more air defense & supply of ammo. Called on EU to impose sanctions on Iran for providing Russia with drones. 9th EU sanctions package on Russia must be strong. pic.twitter.com/NQZLKf6xwm — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 17, 2022

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця звернувся до місії Ірану в ООН та оприлюднив докази ударів по Києву іранськими дронами Shahed-136.

— Чи ваш уряд бере участь у війні Росії проти України і чому вбиває мирних жителів у Києві? Як це узгоджується? — запитав Кислиця, тегнувши офіційний акаунт представництво Ірану в ООН.

.@Iran_UN is official Twitter account of Permanent Mission of Iran to UN. Contact the mission of Iran & put a direct question: Does your Government & why engage in russia’s war against Ukraine & killing civilians in Kyiv? How does it reconcile with this? https://t.co/sp12hwDNAh pic.twitter.com/b52UbgrgbM — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) October 17, 2022

Як реагують у світі?

Сьогодні у Люксембурзі відбувається зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС. Серед обговорень нові атаки РФ по Києву та інших містах України, а також причетність Ірану до них.

— Прямую на зустріч міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі. Ми, зокрема, обговорюватимемо Іран і агресію Росії проти України, і нові атаки сьогодні вранці у Києві та інших містах. Рішення будуть ухвалені, — написала очільниця МЗС Франції Катрін Колонна у Twitter.

En route pour la réunion des ministres des affaires étrangères de l’Union européenne à Luxembourg. Nous traiterons notamment de l’#Iran et de l’agression de la #Russie contre l’#Ukraine, à nouveau ce matin sur #Kiev et d’autres villes.

Des décisions seront prises. pic.twitter.com/MqoVjVb2Kg — Catherine Colonna (@MinColonna) October 17, 2022

США засудили нові атаки РФ. Американське посольство у Києві назвало чергові атаки Росії проти мирних жителів та цивільної інфраструктури “відчайдушними та ганебними”.

More desperate and reprehensible Russian attacks this morning against civilians and civilian infrastructure. We admire the strength and resilience of the Ukrainian people. We will stand with you for as long as it takes. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) October 17, 2022

Деякі міністри закордонних справ ЄС в понеділок закликали до нових санкцій проти Ірану, якщо буде доведено причетність Тегерана до війни РФ проти України.

— Ми шукатимемо конкретні докази участі (Ірану у війні в Україні, – Ред.), – заявив глава дипломатії Жозеп Боррель.

Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод заявив, що ЄС має рішуче відреагувати на нові атаки на Київ.

— Те, що ми бачимо зараз: іранські безпілотники, ймовірно, використовуються для атаки в центрі Києва, це звірство, – сказав Кофод.

Він додав, що ЄС повинен зробити “конкретні кроки” у відповідь на це, а також на жорсткі заходи, які Тегеран вживає проти протестувальників вдома.

Іран знову заперечує передачу дронів

Під час щотижневої пресконференції, яка відбулася у понеділок, 17 жовтня, офіційний представник МЗС Ірану Насер Канаані, як і раніше заперечує передачу Тегераном безпілотників для РФ.

— Опублікована новина про те, що Іран надав Росії безпілотники, має політичні амбіції і поширюється західними джерелами, – сказав Канаані.

Він додав, що Іран нібито “не передавав” зброю “жодній” зі сторін, яка веде війну.