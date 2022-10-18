Жовтень, 18 в 16:29

Сьогодні роботи для водіїв чимало, середня зарплата від 20 тис. грн. Однак і конкуренція висока. Про це свідчить аналітика, яку зробили спеціально для Фактів ICTV експерти сайту з пошуку роботи Work.ua.

За даними аналітиків, в середньому водії в Україні заробляють 21 500 грн. Це медіана заробітних плат за даними сайту, на якому опубліковано майже 5 тис. вакансій із заголовком Водій і за схожими запитами-синонімами Driver, Шофер, Trucker та іншими за останні три місяці.

– Середня зарплата за резюме – тобто та зарплата, яку бажають отримувати водії, – 15 тис. грн. Це медіана заробітних плат за останні три місяці. Загалом зарплати водіїв залежать від багатьох факторів, таких як умови праці, наявність певної категорії водіння, стажу, готовності та можливості до відряджень тощо. Зазвичай роботодавці, які шукають того чи іншого кандидата, уточнюють потрібний фах у назві вакансії, наприклад: водій міжнародних перевезень, водій-експедитор або водій таксі, – свідчить аналітика Work.ua.

Важливе уточнення від рекрутерів: водійський стаж та досвід роботи водієм — не тотожні поняття. Тож кандидати, які шукають роботу на посаді водія, мають насамперед звертати увагу на вимоги, які вказує роботодавець у конкретній вакансії.

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Процес найму побудований у кожній компанії по-своєму. Зазвичай відповідальний за цей процес рекрутер або HR-менеджер. У вакансіях водіїв таксі вказують опис компанії, умови праці, вимоги та заробітну плату. У різних вакансіях вказують і тих, хто має власне авто, і тих, хто готовий працювати на авто компанії.

Факти ICTV поспілкувалися з досвідченим водієм, який встиг попрацювати в різних сервісах таксі. На умовах анонімності розповів ключові принципи роботи.

– Кожен охочий, який має своє авто, може зареєструватися у додатках таксі (Bolt, Uklon, 838, Opti Taxi, Uber тощо), пройти верифікацію (вказати страховку, водійські права, техпаспорт та фото автомобіля). Якщо ти працюєш на своїй машині – ти у вільному плаванні. Скільки заробив, стільки й заробив. Ставки немає. Якщо працюєш на машинах від таксі, то там, наскільки мені відомо, ставка є. Але потрібно в день виконувати мінімум 21 замовлення, – розповідає водій.

На своєму автомобілі графіку немає. Коли можеш, тоді й працюєш.

– На своїй машині ти працюєш, коли хочеш, платиш лише 15% від замовлення службам таксі. Але в різних компаніях цей відсоток може бути різним, у когось його взагалі немає. Якщо ж працювати на машині від таксі – це як звичайна робота, за яку отримуєш гроші, – каже співрозмовник Фактів ICTV.

Загалом за результатами дослідження ринку праці можна стверджувати, що попит на водіїв зберігається.

– Традиційно професія водій входить у топ-5 найпопулярніших вакансій. Попереду вакансії лише менеджера з продажу, продавця-консультанта та бухгалтера, – зазначають аналітики Work.ua.

Щомісяця додається дедалі більше нових вакансій. Але й кількість резюме, які надсилають водії, росте. Тож рівень конкуренції досить високий.