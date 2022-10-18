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Іспити з мови, історії та Конституції України: Рада пропонує нові умови набуття громадянства

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Іспити з мови, історії та Конституції України: Рада пропонує нові умови набуття громадянства
Фото: Depositphotos

Сьогодні, 18 жовтня, народні депутати за основу проголосували за законопроєкт про нові умови набуття українського громадянства.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, за внесення змін до законів Про громадянство України та Про забезпечення функціонування української мови як державної проголосувало 309 нардепів.

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У разі прийняття законопроєкту в цілому пропонується складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови.

Також іноземці та особи без громадянства протягом двох років з моменту прийняття до громадянства України повинні скласти іспити з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою.

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Змінами пропонується встановити категорії осіб, на яких не поширюються окремі умови для прийняття до громадянства України – зокрема, особи, які мають визначні заслуги перед Україною чи прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України; проходять військову службу за контрактом у Збройних силах України, діти, які приймаються до громадянства тощо.

Також документом пропонують уточнити підстави для втрати громадянства України, а саме: невиконання зобов’язань припинити іноземне громадянство та про складання іспитів з основ Конституції України, історії України, на рівень володіння державною мовою.

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