У Конгресі США тривають дебати щодо підтримки України на суму $50 млрд

Жовтень, 21 в 23:04

Конгрес США та Білий дім працюють над шляхами зробити більш сталою підтримку України після парламентських виборів у Сполучених Штатах.

Про це в інтерв’ю Голосу Америки розповів конгресмен-демократ Джим Коста, який підтвердив інформацію про те, що наразі тривають переговори в обох палатах Конгресу щодо розгляду нового пакету допомоги Україні на $50 млрд.

Пакет має бути узгоджений після виборів у Конгрес 8 листопада, але до того, як новий склад американського парламенту розпочне роботу на початку січня.

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Про такі переговори, які, за словами джерел в Конгресі США, мають забезпечити воєнні та інші потреби України в 2023-му році, першим повідомив телеканал NBC.

– Ми повинні продовжувати. Саме тому переговори щодо наступного пакету фінансування життєво важливі, через нагальність і потребу. І ми не знаємо, що трапиться. Вибори через 18 днів. Кевін Маккарті зробив заяви, які викликають занепокоєння, – сказав конгресмен Джим Коста.

Противники підтримки України у Конгресі

У вівторок конгресмен від Республіканської партії Кевін Маккарті, який може обійняти посаду спікера Палати представників, якщо республіканці отримають більшість на проміжних виборах, заявив про необхідність більшого нагляду за допомогою Україні.

– Гадаю, під час рецесії ніхто не буде виписувати необмежені чеки Україні, – сказав Маккарті в інтерв’ю виданню Punchbowl News.

Наступного дня Маккарті в коментарі CNBC повторив, що хоч він і підтримує Україну, але “необмежених чеків не буде”.

– Гадаю, Україна дуже важлива. Я підтримую програму нашого руху вперед, щоб Росія зазнала поразки, але ми не повинні виписувати необмежені чеки на будь-що. Наш борг – $31 трлн, – сказав Маккарті.

Джим Коста зауважив, що коли схвалювали минулий пакет допомоги Україні на $12 млрд, в Конгресі була потужна двопартійна підтримка.

– І ми маємо зробити це ще раз, щоб продемонструвати нашу рішучість на Заході підтримувати Україну, особливо коли нині Росія у невигідній позиції. Саме тому нам потрібно мати домовленість, і цей пакет, щоб він був готовий до голосування, коли ми повернемося до роботи 14 листопада, – сказав конгресмен.

Президент США Джо Байден наголосив на важливості підтримки України і висловив занепокоєння заявами деяких політиків-республіканців щодо того, що Республіканська партія може змінити підхід до допомоги Україні, якщо отримає більшість в Конгресі на проміжних виборах в листопаді цього року.

Байден наголосив, що якщо не допомагати Україні, Путін піде далі, пише Politico.

– Коли ми підтримуємо Україну, ми підтримуємо всю Європу. Ми підтримуємо НАТО. Ви думаєте, що Путін хоче впоратися з Україною, і це буде кінець? Ні. Я не розумію їхні погрози, що вони можуть бути змушені припинити фінансувати українців у війні проти жорсткого диктатора, – сказав Байден відповідаючи на питання журналістів у п’ятницю.

Напередодні, під час передвиборчої події Демократичної партії США в Філадельфії, Байден також розкритикував республіканців за “нерозуміння зовнішньої політики” США.

– Вони казали, що якщо виграють, то з невеликою ймовірністю фінансуватимуть допомогу Україні у війні проти росіян. Ці хлопці не розуміють, що йдеться про щось більше, ніж Україна – це Східна Європа. Це НАТО. Це реальні, серйозні впливові результати. Вони не мають відчуття американської зовнішньої політики, – сказав Байден.

Обидві партії Конгресу США виступають за підтримку України і адміністрація президента США Джо Байдена діє відповідно до позиції парламенту щодо подальшої підтримки України, заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, коментуючи заяву Маккарті. Він також висловив впевненість, що така співпраця триватиме.

Раніше республіканці висловлювали занепокоєння, що допомога Україні забирає ресурси від внутрішніх проблем Америки. Так, наприклад, у квітні 57 конгресменів-республіканців проголосували “проти” пакету допомоги Україні обсягом $40, але законопроєкт все прийняли.

Інший приклад. Республіканка з Флориди Лайк Девідсон заявила, що не голосуватиме за допомогу Україні наступного року і в інтерв’ю NBC News порівняла цю ситуацію з авіаційними заходами безпеки.

– Це схоже на відео в літаку до зльоту: потрібно самому надягти кисневу маску, перед тим, як допомагати іншим. І я не думаю, що як законодавиця я можу щиро підтримати мільярди і мільярди фінансування за кордон, коли тут є така нагальна потреба, – заявила Девідсон.

У вересні конгресмен Метт Гетц, чий рідний штат Флорида постраждав від урагану, припустив, що допомога Україні відволікає допомогу від його виборців.

А конгресвумен-республіканка, Марджорі Тейлор Грін заявила, що не буде фінансувати “51-й штат Америки – Україну”.

– Сьогодні я голосую “ні” щодо подальшої резолюції щодо фінансування 50 штатів Америки, а також 51-го штату Америки: України. Також у новинах Володимир Путін щойно анексував значну частину України. Ми теж фінансуємо Росію?, – написала Грін у Twitter.

Today, I’m voting NO on the continuing resolution to fund America’s 50 states, plus America’s 51st state: Ukraine. Also in the news, Vladimir Putin has just annexed a large portion of Ukraine. Are we funding Russia, too? pic.twitter.com/E0fymhItpa — Rep. Marjorie Taylor Greene???????? (@RepMTG) September 30, 2022

Прихильники України серед республіканців

Все ж не всі впливові республіканці хочуть перегляду допомоги. Майк Пенс, який був віцепрезидентом США за Дональда Трампа, цього тижня виступив проти наростаючого популістського руху в Республіканській партії, засудивши “апологетів Путіна”.

– Оскільки Росія продовжує свою безсовісну агресивну війну в Україні, я вважаю, що консерватори мають ясно дати зрозуміти, що Путін має зупинитися і Путін заплатить ціну. У консервативному русі не може бути місця для апологетів Путіна. У цьому русі місце є лише для поборників свободи, – заявив Пенс виступаючи в Фонді Heritage Foundation.

Також в коментарі NBC News конгресмен і член конгресового Комітету бюджетних асигнувань Чак Флейшмен сказав, що підтримує допомогу Україні.

– Я голосував за перший законопроєкт з фінансування і відкритий до обговорень збільшення фінансування. Якщо ми не зробимо необхідні кроки, щоб Україна захистила свій суверенітет проти Росії, вплив цього зрештою призведе до значно більших витрат не лише для США, але і для світу, – сказав він.

У противагу Палаті представників можна поставити Сенат США, де сумніви щодо підтримки України менш поширені, пише The Hill.

Видання вказує на позицію голови республіканської меншості в Сенаті Мітча Макконнелла, який відвідував Україну після початку російської агресії, і висловлював сподівання, що “небагато членів моєї партії політизуватимуть це питання” допомоги.