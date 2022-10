У Конгресі США тривають дебати щодо підтримки України на суму $50 млрд

Конгрес США та Білий дім працюють над шляхами зробити більш сталою підтримку України після парламентських виборів у Сполучених Штатах.

Про це в інтерв’ю Голосу Америки розповів конгресмен-демократ Джим Коста, який підтвердив інформацію про те, що наразі тривають переговори в обох палатах Конгресу щодо розгляду нового пакету допомоги Україні на $50 млрд.

Пакет має бути узгоджений після виборів у Конгрес 8 листопада, але до того, як новий склад американського парламенту розпочне роботу на початку січня.

Про такі переговори, які, за словами джерел в Конгресі США, мають забезпечити воєнні та інші потреби України в 2023-му році, першим повідомив телеканал NBC.

У вівторок конгресмен від Республіканської партії Кевін Маккарті, який може обійняти посаду спікера Палати представників, якщо республіканці отримають більшість на проміжних виборах, заявив про необхідність більшого нагляду за допомогою Україні.

Наступного дня Маккарті в коментарі CNBC повторив, що хоч він і підтримує Україну, але “необмежених чеків не буде”.

Джим Коста зауважив, що коли схвалювали минулий пакет допомоги Україні на $12 млрд, в Конгресі була потужна двопартійна підтримка.

Президент США Джо Байден наголосив на важливості підтримки України і висловив занепокоєння заявами деяких політиків-республіканців щодо того, що Республіканська партія може змінити підхід до допомоги Україні, якщо отримає більшість в Конгресі на проміжних виборах в листопаді цього року.

Байден наголосив, що якщо не допомагати Україні, Путін піде далі, пише Politico.

Напередодні, під час передвиборчої події Демократичної партії США в Філадельфії, Байден також розкритикував республіканців за “нерозуміння зовнішньої політики” США.

Обидві партії Конгресу США виступають за підтримку України і адміністрація президента США Джо Байдена діє відповідно до позиції парламенту щодо подальшої підтримки України, заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, коментуючи заяву Маккарті. Він також висловив впевненість, що така співпраця триватиме.

Раніше республіканці висловлювали занепокоєння, що допомога Україні забирає ресурси від внутрішніх проблем Америки. Так, наприклад, у квітні 57 конгресменів-республіканців проголосували “проти” пакету допомоги Україні обсягом $40, але законопроєкт все прийняли.

Інший приклад. Республіканка з Флориди Лайк Девідсон заявила, що не голосуватиме за допомогу Україні наступного року і в інтерв’ю NBC News порівняла цю ситуацію з авіаційними заходами безпеки.

У вересні конгресмен Метт Гетц, чий рідний штат Флорида постраждав від урагану, припустив, що допомога Україні відволікає допомогу від його виборців.

А конгресвумен-республіканка, Марджорі Тейлор Грін заявила, що не буде фінансувати “51-й штат Америки – Україну”.

Today, I’m voting NO on the continuing resolution to fund America’s 50 states, plus America’s 51st state: Ukraine.

Also in the news, Vladimir Putin has just annexed a large portion of Ukraine. Are we funding Russia, too? pic.twitter.com/E0fymhItpa

— Rep. Marjorie Taylor Greene???????? (@RepMTG) September 30, 2022