Вересень, 22 в 21:05

Глава МЗС РФ Сергій Лавров спочатку більш ніж на годину запізнився, а потім втік із засідання Ради безпеки ООН, після того, як звинуватив президента Володимира Зеленського, Україну та її західних союзників у “безкарності” на Донбасі.

Неадекватна поведінка Лаврова сталася під час засідання РБ ООН з питань миру та безпеки в Україні.

Україна та її союзники намагалися “нав’язати нам зовсім інший наратив про російську агресію”, стверджував Лавров.

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Також глава МЗС Росії, виступаючи на Радбезі ООН, нешанобливо висловився про президента України Володимира Зеленського, назвавши його “с*киним сином”.

– Він, звичайно, с*кин син, але він наш с*кин син, – спробував пояснити ставлення Заходу до президента Зеленського.

При цьому Сергій Лавров примудрився запізнитися на засідання РБ ООН майже на півтори години і, схоже, хотів піти, щойно закінчив свій виступ.

Глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі, який виступав після Лаврова, заявив, що не здивований, що російський міністр покинув зал.

– Я не думаю, що пан Лавров хоче почути колективний осуд від Радбезу, – сказав Клеверлі.

При цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який виступав після Лаврова, також пожартував щодо відходу із засідання глави російського МЗС, порівнявши це з втечею російських солдатів з поля бою.

Джерело: UN web TV