Бояться ударів ЗСУ: окупанти в Криму заборонили фотографувати інфраструктуру

Жовтень, 23 в 8:22

У Криму окупаційна влада заборонила знімати об’єкти інфраструктури та військового матеріально-технічного забезпечення.

У переліку заборонених до знімання об’єктів – транспортні засоби, інженерні споруди, залізниці, комунікаційна інфраструктура.

Поширюється заборона також на інформацію, що стосується навігації та розташування російських військ.

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Таку пересторогу в Криму фахівці Інституту вивчення війни (ISW) пояснюють ударами Збройних сил України по російських вузлах і лініях постачання.

Через це, припускають в ISW, російська влада прагне запровадити більшу секретність щодо матеріально-технічного забезпечення сил РФ.

Один із російських військових блогерів назвав таку ініціативу “давно назрілою”, а також закликав суб’єктів федерації так само обмежити звітність про зусилля щодо формування сил.

Раніше про аналогічні обмеження в Пінському та Столинському районах Білорусі повідомляв Генштаб Збройних сил України.

За даними української сторони, такі дії білоруських силовиків покликані заборонити громадянам фіксувати, як російські війська прямують на полігони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 242-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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