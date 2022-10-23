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Факты / Україна

Боятся ударов ВСУ: оккупанты в Крыму запретили фотографировать инфраструктуру

Татьяна Забожко, редактор ленты
Требует проверки
Боятся ударов ВСУ: оккупанты в Крыму запретили фотографировать инфраструктуру
Фото: Pexels

В Крыму оккупационные власти запретили снимать объекты инфраструктуры и военного материально-технического обеспечения.

В списке запрещенных к съемке объектов – транспортные средства, инженерные сооружения, железные дороги, коммуникационная инфраструктура.

Распространяется также запрет на информацию, касающуюся навигации и расположения российских войск.

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Такое предостережение в Крыму специалисты Института изучения войны (ISW) объясняют ударами Вооруженных сил Украины по российским узлам и линиям снабжения.

Поэтому, предполагают в ISW, российские власти стремятся ввести большую секретность относительно материально-технического обеспечения сил РФ.

Один из российских военных блогеров назвал такую ​​инициативу “давно назревшей”, а также призвал субъектов федерации ограничить отчетность об усилиях относительно формирования сил.

Ранее об аналогичных ограничениях в Пинском и Столинском районах Беларуси сообщал Генштаб Вооруженных сил Украины.

Согласно данным украинской стороны, такие действия белорусских силовиков призваны запретить гражданам фиксировать, как российские войска направляются на полигоны.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 242-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ISW
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