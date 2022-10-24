Настав час обрати: Зеленський закликав Ізраїль визначитися з позицією щодо війни в Україні
Президент України Володимир Зеленський закликав Ізраїль визначитися, з ким він: із демократичним світом чи з тими, хто заплющує очі на російський терор.
Про це він сказав у зверненні до учасників Саміту демократії Haaretz.
– Чи не час вашій державі обрати – з ким ви? Або з демократичним світом, який пліч-о-пліч бореться проти екзистенційної загрози своєму існуванню, або з тими, хто заплющує очі на російський терор навіть тоді, коли ціною продовження терору відбувається повне руйнування глобальної безпеки? – сказав глава держави.
За словами президента, за вісім місяців повномасштабної війни Росія застосувала близько 4 500 ракет проти України.
Запас ракет у країни-агресора скорочується, тому для продовження терору вона почала шукати зброю по інших країнах, а знайшла її в Ірані.
Зеленський припустив, що Росія у відповідь на постачання зброї з Ірану може сприяти іранській ядерній програмі.
– Якби Україна одразу могла убезпечити своє небо, зіткнувшись із ракетною та дроновою загрозою, Росія зараз не мала б мотиву – йти в Іран і пропонувати йому щось в обмін на сприяння в терорі. І я вважаю, що ще можна позбавити сенсу цей їхній альянс, якщо ми діятимемо разом – ми з вами, так само як і з іншими демократіями, – заявив президент.
Водночас глава держави подякував Ізраїлю за медичну допомогу Україні та за підтримку з боку ізраїльського народу.
Він висловив сподівання, що Україна отримає від Ізраїлю підтримку в закритті неба від російських повітряних атак.