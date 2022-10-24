У британській розвідці пояснили, чому РФ дедалі частіше використовує дрони Shahed-136
Росія продовжує використовувати іранські безпілотні літальні апарати проти цивільної інфраструктури по всій Україні. Але й Збройні сили України дедалі частіше збивають дрони Shahed-136.
Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.
Раніше українське військове керівництво та президент Володимир Зеленський заявляли, що засоби ППО перехоплюють до 85% іранських дронів.
Ці безпілотники повільні, шумні та літають на малих висотах, що дає змогу легко атакувати їх простими засобами ППО.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 24 October 2022
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???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/rWoxv4qHni
— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) October 24, 2022
У розвідці вважають, що Росія, ймовірно, використовує велику кількість іранських Shahed-136, щоб долати дедалі ефективнішу систему ППО України.
У розвідувальному відомстві Великої Британії також вважають, що Росія, найімовірніше, має величезний дефіцит високоточних ракет великої дальності.
Раніше повідомлялося, що на території Білорусі помітили групу інструкторів з Ірану, які могли координувати запуск ударних дронів-камікадзе Shahed-136 для завдання ударів по Україні.
Фото: ГУР МО