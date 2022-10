Росія продовжує використовувати іранські безпілотні літальні апарати проти цивільної інфраструктури по всій Україні. Але й Збройні сили України дедалі частіше збивають дрони Shahed-136.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.

Раніше українське військове керівництво та президент Володимир Зеленський заявляли, що засоби ППО перехоплюють до 85% іранських дронів.

Ці безпілотники повільні, шумні та літають на малих висотах, що дає змогу легко атакувати їх простими засобами ППО.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 24 October 2022

— Ministry of Defence (@DefenceHQ) October 24, 2022