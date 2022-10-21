Жовтень, 21 в 14:54

За два тижні результативність збиття іранських дронів Shahed-136 українськими військовими становить 85%.

Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу.

— Беремо, умовно, два тижні крайні застосування наших бойових сил та засобів проти дронів і результативність їхнього збиття, то маємо цифру сьогодні 85%, саме якщо говоримо про дрони Shahed-136, – сказав він.

За його словами, від першого випадку застосування іранських дронів, який відбувся 13 вересня, до сьогодні військові набули певного розуміння, як ефективніше їх виявляти та знищувати.

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Ігнат наголосив, що західні системи ППО різних видів та класів, які доставлятимуть в Україну, стануть також ефективними для збиття іранських дронів.

З 10 до 20 жовтня російські загарбники суттєво збільшили кількість ракетних обстрілів України. За цей період рашисти випустили 154 ракети, що усемеро більше, ніж у першій декаді місяця.

Зокрема, уночі проти 19 жовтня російські окупанти двічі атакували Миколаївську область безпілотниками-камікадзе Shahed-136. Українські захисники знищили одразу 13 дронів.