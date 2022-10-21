Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

За два тижні українські військові збили 85% іранських дронів – речник Повітряних сил ЗСУ

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
За два тижні українські військові збили 85% іранських дронів – речник Повітряних сил ЗСУ
Фото: УНІАН

За два тижні результативність збиття іранських дронів Shahed-136 українськими військовими становить 85%.

Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу.

— Беремо, умовно, два тижні крайні застосування наших бойових сил та засобів проти дронів і результативність їхнього збиття, то маємо цифру сьогодні 85%, саме якщо говоримо про дрони Shahed-136, – сказав він.

За його словами, від першого випадку застосування іранських дронів, який відбувся 13 вересня, до сьогодні військові набули певного розуміння, як ефективніше їх виявляти та знищувати.

Зараз дивляться

Ігнат наголосив, що західні системи ППО різних видів та класів, які доставлятимуть в Україну, стануть також ефективними для збиття іранських дронів.

Читайте
Не лише Shahed-136: експерт пояснив, які дрони використовує РФ та чому

З 10 до 20 жовтня російські загарбники суттєво збільшили кількість ракетних обстрілів України. За цей період рашисти випустили 154 ракети, що усемеро більше, ніж у першій декаді місяця.

Зокрема, уночі проти 19 жовтня російські окупанти двічі атакували Миколаївську область безпілотниками-камікадзе Shahed-136. Українські захисники знищили одразу 13 дронів.

Джерело: Укрінформ
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка