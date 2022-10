Россия продолжает использовать иранские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) против гражданской инфраструктуры по всей Украине. Но и Вооруженные сили Украины все чаще сбивают дроны Shahed-136.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании.

Ранее украинское военное руководство и президент Владимир Зеленский заявляли, что средства ПВО перехватывают до 85% иранских дронов.

Эти беспилотники медленные, шумные и летают на малых высотах, что позволяет легко атаковать их простыми средствами ПВО.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 24 October 2022

