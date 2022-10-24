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Факты / Україна

В британской разведке пояснили, почему РФ все чаще использует дроны Shahed-136

Марта Бондаренко, редактор ленты
В британской разведке пояснили, почему РФ все чаще использует дроны Shahed-136

Россия продолжает использовать иранские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) против гражданской инфраструктуры по всей Украине. Но и Вооруженные сили Украины все чаще сбивают дроны Shahed-136.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании.

Ранее украинское военное руководство и президент Владимир Зеленский заявляли, что средства ПВО перехватывают до 85% иранских дронов.

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Эти беспилотники медленные, шумные и летают на малых высотах, что позволяет легко атаковать их простыми средствами ПВО.

В разведке считают, что Россия, вероятно, использует большое количество иранских Shahed-136, чтобы преодолевать все более эффективную систему ПВО Украины.

В разведывательном ведомстве Великобритании также считают, что у России, скорее всего, лв огромном дефиците высокоточные ракеты большой дальности.

Ранее сообщалось, что на территории Беларуси заметили группу инструкторов из Ирана, которые могли координировать запуск ударных дронов-камикадзе Shahed-136 для нанесения ударов по Украине.

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Фото: ГУР МО

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