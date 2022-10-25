Жовтень, 24 в 22:39

За вісім місяців повномасштабної війни українці відстояли свою незалежність, і Росії цього не змінити. Про це під час вечірнього звернення заявив президент Володимир Зеленський.

Він наголосив на тому, що ЗСУ ламають так звану другу армію світу, і відтепер країна-агресор буде тільки прохачкою.

– Щось там випрошує в Ірані, щось намагається вичавити із західних держав, придумуючи різні нісенітниці про Україну, залякуючи, обманюючи. Ніколи більше Росія не буде суб’єктом, який може щось комусь диктувати. Немає більше в неї потенціалу, щоб диктувати. Світ це бачить. Російський потенціал розтрачується зараз на це божевілля – на війну проти нашої держави і всього вільного світу, – сказав він.

Зеленський наголосив, що наразі Росія не має ані газового, ані військового, ані політичного впливу на Європу.

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Попри це, українці не мають права розслаблятися, оскільки нам ще треба пройти нелегкий шлях до перемоги.

– Пройти цю зиму, яка буде найскладнішою в нашій історії. Зробити необхідну частину роботи восени, взимку й навесні, щоб мати потрібні державі результати. Втримати максимальну мобілізованість наших партнерів заради боротьби за свободу й не дозволити нашому спільному ворогу розколоти глобальну продемократичну коаліцію. Цим ми й займаємося, ми всі – українці, європейці, всі люди світу, які цінують свободу, – додав Зеленський.