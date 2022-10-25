Октябрь, 24 в 22:39

За восемь месяцев полномасштабной войны украинцы отстояли свою независимость, и России этого не изменить. Об этом во время вечернего обращения заявил президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что ВСУ ломают так называемую вторую армию мира, и отныне страна-агрессор будет только просительницей.

— Что-то там выпрашивает в Иране, что-то пытается выжать из западных государств, придумывая разную ерунду об Украине, запугивая, обманывая. Никогда больше Россия не будет субъектом, который может что-то кому-то диктовать. Нет больше у нее потенциала, чтобы диктовать. Мир видит это. Российский потенциал тратится сейчас на это безумие – на войну против нашего государства и всего свободного мира, – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что на данный момент у России нет ни газового, ни военного, ни политического влияния на Европу.

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Несмотря на это, украинцы не имеют права расслабляться, поскольку нам еще предстоит пройти нелегкий путь к победе.

– Пройти эту зиму, которая будет самой сложной в нашей истории. Проделать необходимую часть работы осенью, зимой и весной, чтобы иметь нужные государству результаты. Удержать максимальную мобилизованность наших партнеров ради борьбы за свободу и не позволить нашему общему врагу расколоть глобальную продемократическую коалицию. Этим мы и занимаемся, мы все – украинцы, европейцы, все люди мира, которые ценят свободу, – добавил Зеленский.