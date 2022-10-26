США надають Україні інформацію, але не беруть участі у плануванні операцій – Пентагон
Сполучені Штати Америки надають Україні інформацію, що може використовуватися під час розробки військових операцій, однак не беруть безпосередньої участі в оперативному плануванні.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони США.
– Ми регулярно спілкуємося з нашими українськими колегами на різних рівнях і робимо це вже тривалий час, починаючи з 2014 року. Ми надаємо Україні інформацію, щоб вони могли ухвалювати рішення та проводити операції. Але, знову ж таки, це операції України. Вони ухвалюють рішення і виконують свої плани, – заявив на брифінгу речник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер.
Раніше у Міністерстві оборони США заявили, що не бачать жодних ознак, які вказували б на готовність Кремля застосувати ядерну зброю або “брудну бомбу” на території України.
До того ж Байден застеріг Росію від застосування ядерної зброї, зазначивши, що це буде “серйозною помилкою”.