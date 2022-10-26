Жовтень, 26 в 14:47

Сполучені Штати Америки надають Україні інформацію, що може використовуватися під час розробки військових операцій, однак не беруть безпосередньої участі в оперативному плануванні.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони США.