Жовтень, 24 в 15:20

Найближчим часом Німеччина передасть Україні ще три системи протиповітряної оборони Iris-T.

На цьому наголосив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час п’ятого німецько-українського економічного форуму.

Він додав, що Берлін уже передав Києву сучасну систему ППО Iris-T.

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– Ще три такі системи будуть доставлені найближчим часом, – уточнив Шольц, додавши, що Німеччина спільно з партнерами підтримуватиме Україну доти, доки це необхідно.

Крім того, Шольц повідомив, що ФРН продовжує твердо стояти на боці українців і збирається підтримувати Україну з фінансової, політичної, економічної та гуманітарної точок зору.

До цього президент Володимир Зеленський повідомив, що у рамках масованих ударів РФ система Iris-T показала себе дуже добре.

А прем’єр-міністр Денис Шмигаль додав, що німецька ППО врятувала багато життів у Київській області.

Фото: defence-ua