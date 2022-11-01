За найгіршого сценарію у Києві розгорнуть близько 1 тис. пунктів обігріву – Кличко
В разі надзвичайної ситуації у Києві готові розгорнути близько 1 тис. пунктів обігріву для мешканців міста.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.
Він зазначив, що через ракетні атаки Росії на об’єкти критичної інфраструктури влада розглядає різні сценарії розвитку подій.
— Найгірший – коли взагалі не буде електроенергії, водо- та теплопостачання. На цей випадок більше тисячі пунктів обігріву в нашому місті ми готуємо, – наголосив Кличко.
За його словами, вже закупили електрогенератори, зробили запаси води та всього необхідного, щоб ці пункти обігріву приймали людей.
У таких пунктах можна буде зігрітися, випити чаю, підзарядити телефони та отримати необхідну допомогу.
Віталій Кличко також повідомив, що з середи, 2 листопада, у Києві на всіх тролейбусних маршрутах працюватимуть автобуси. За його словами, це допоможе зменшити навантаження на енергосистему та заощадити електрику.
Джерело: Віталій Кличко