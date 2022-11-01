Ноябрь, 01 в 19:38

В случае чрезвычайной ситуации в Киеве готовы развернуть около 1 тыс. пунктов обогрева жителям города.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что из-за ракетных атак России на объекты критической инфраструктуры власти рассматривают различные сценарии развития событий.

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— Худший – когда вообще не будет электроэнергии, водо- и теплоснабжения. На этот случай более тысячи пунктов обогрева в нашем городе мы готовим, – подчеркнул Кличко.

По его словам, уже закупили электрогенераторы, сделали запасы воды и всего необходимого, чтобы эти пункты обогрева принимали людей.

В таких пунктах можно будет согреться, выпить чаю, подзарядить телефоны и получить необходимую помощь.

Виталий Кличко также сообщил, что со среды, 2 ноября, в Киеве на всех троллейбусных маршрутах будут работать автобусы. По его словам, это поможет снизить нагрузку на энергосистему и сэкономить электричество.

Источник: Виталий Кличко