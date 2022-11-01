При худшем сценарии в Киеве развернут около 1 тыс. пунктов обогрева — Кличко
В случае чрезвычайной ситуации в Киеве готовы развернуть около 1 тыс. пунктов обогрева жителям города.
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
Он отметил, что из-за ракетных атак России на объекты критической инфраструктуры власти рассматривают различные сценарии развития событий.
— Худший – когда вообще не будет электроэнергии, водо- и теплоснабжения. На этот случай более тысячи пунктов обогрева в нашем городе мы готовим, – подчеркнул Кличко.
По его словам, уже закупили электрогенераторы, сделали запасы воды и всего необходимого, чтобы эти пункты обогрева принимали людей.
В таких пунктах можно будет согреться, выпить чаю, подзарядить телефоны и получить необходимую помощь.
Виталий Кличко также сообщил, что со среды, 2 ноября, в Киеве на всех троллейбусных маршрутах будут работать автобусы. По его словам, это поможет снизить нагрузку на энергосистему и сэкономить электричество.
Источник: Виталий Кличко