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Факти / Україна

Кличко пояснив, чому світло у Києві вимикають поза графіками

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Кличко пояснив, чому світло у Києві вимикають поза графіками

Графіки планових відключень світла у Києві не співпадають з фактичними вимкненнями електроенергії через обстріли минулого понеділка.

Про це міський голова Віталій Кличко повідомив в ексклюзивному інтерв’ю телеведучому ICTV Вадиму Карп’яку.

– Енергетики змушені у ручному режимі регулювати цей процес. Ситуація ускладнилась обстрілами минулого понеділка. Ми робимо все можливе. Експерти кажуть, що їм потрібно 2-3 тижні, якщо не буде нових обстрілів, нових влучень, – пояснює мер міста.

Також він зазначив, що Укренерго зараз працює у посиленому режимі, а ці графіки не співпадають через те, що була зруйнована система енергозабезпечення.

Зараз дивляться

– Зараз підключення та відключення електроенергії має більш раціональний характер у тому чи іншому випадку. Енергетики дивляться, де вони можуть включити – включають, де не можуть – не включають. Намагаються зробити це в ручному режимі, – каже Кличко.

Нагадаємо, що застосування аварійних відключень електропостачання не скасовують дію графіку погодинних обмежень в інший період доби, заявили в ДТЕК Укренерго.

Фото: Віталій Кличко

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