Листопад, 05 в 19:36

Розв’язавши повномасштабну війну проти України, РФ здійснила низку кроків, які визначать її становище в світі на майбутні десятиліття.

Про це заступниця держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід розповіла в ексклюзивному інтерв’ю журналісту телеканалу ICTV Володимиру Рунцю.

Як приклад вона згадала про енергетичний шантаж РФ. Карен Донфрід нагадала, що найважливішим аспектом відносин Росії з Європою в останні роки була саме енергетика, поставки енергоносіїв.

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І ці енергетичні відносини зараз фундаментально зруйновані.

– Європейські країни, які вірили у те, що Росія надійний постачальник енергоресурсів, більше в це не вірять. Мені здається, ви не знайдете жодної країни в Європі, яка б хотіла повернутися до попередніх енергетичних стосунків з Росією, – наголосила заступниця держсекретаря США.

Вона додала, що нинішні дії РФ впливають на те, як інші країни будуть із нею взаємодіяти у майбутньому. На тлі агресії проти України для Росії зараз усе кардинально змінюється.

Більш того, нинішні події визначають безпековий ландшафт Європи й світу.

– Якщо ви подумаєте над тим, яку підтримку ми надаємо Україні у такій великій кількості секторів, мені здається, що Росія успадкує в майбутньому абсолютно інакший світ. Мені здається, що те, що зараз розігрується в Україні, в першу чергу має екзистенційне значення для України, але наслідки цього дуже важливі для безпекового ландшафту Європи та світової стабільності. Тож я вважаю, що те, що розігрується сьогодні, має надзвичайні наслідки для всього світу на майбутні десятиліття, і особливо для ролі, яку Росія відіграватиме в цьому світі, – пояснила Донфрід.

Коментуючи запровадження санкцій та експортних обмежень проти РФ, вона повідомила, що вони, швидше за все, діятимуть тривалий час. І ніхто зараз не спрогнозує, коли санкції можуть теоретично скасувати.

За словами Карен Донфрід, у Заходу є велика кількість способів, як контролювати дії РФ.

Як відомо, 1 листопада заступниця держсекретаря Сполучених Штатів Карен Донфрід прибула з візитом до Києва. Вона планувала обговорити оборонну та енергетичну допомогу Україні, а також подальше відновлення нашої країни.