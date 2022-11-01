Попри нові російські удари: до Києва приїхала заступниця держсекретаря США

Листопад, 01 в 17:13

Заступниця державного секретаря Сполучених Штатів Америки Карен Донфрід прибула з візитом до Києва.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

— Попри нові російські удари по критичній інфраструктурі, я привітала заступницю держсекретаря США Карен Донфрід у Києві, щоб вона могла почути від українців, як США можуть підтримати Україну в той час, як вона відбудовується та звільняє території в умовах триваючих обстрілів, – написала Брінк у Twitter.

Попри нові російські удари по критичній інфраструктурі, я привітала заступницю держсекретаря @StateEUR Карен Донфрід у Києві, щоб вона могла почути від українців, як США можуть підтримати Україну в той час, як вона відбудовується та звільняє території в умовах триваючих обстрілів pic.twitter.com/eVFpz8MAlT Зараз дивляться — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) November 1, 2022

У пресслужбі Держдепу США повідомили, що мета візиту – наголосити на подальшій підтримці України, яка захищає свою свободу у війні з Росією.

В українській столиці у Донфрід заплановані зустрічі з міністрами та співробітниками Офісу президента, щоб обговорити поточні зусилля США щодо надання оборонної та енергетичної допомоги Україні та подальше відновлення нашої країни.

Заступниця Ентоні Блінкена зустрінеться з лідерами громадянського суспільства, щоб обговорити питання подальшої допомоги українському народу в реалізації його прагнень.

Джерело: Держдеп США