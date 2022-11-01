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Факти / Україна

Попри нові російські удари: до Києва приїхала заступниця держсекретаря США

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Карен Донфрід та Бріджит Брінк

Заступниця державного секретаря Сполучених Штатів Америки Карен Донфрід прибула з візитом до Києва.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

Попри нові російські удари по критичній інфраструктурі, я привітала заступницю держсекретаря США Карен Донфрід у Києві, щоб вона могла почути від українців, як США можуть підтримати Україну в той час, як вона відбудовується та звільняє території в умовах триваючих обстрілів, – написала Брінк у Twitter.

У пресслужбі Держдепу США повідомили, що мета візиту – наголосити на подальшій підтримці України, яка захищає свою свободу у війні з Росією.

В українській столиці у Донфрід заплановані зустрічі з міністрами та співробітниками Офісу президента, щоб обговорити поточні зусилля США щодо надання оборонної та енергетичної допомоги Україні та подальше відновлення нашої країни.

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Заступниця Ентоні Блінкена зустрінеться з лідерами громадянського суспільства, щоб обговорити питання подальшої допомоги українському народу в реалізації його прагнень.

Джерело: Держдеп США

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