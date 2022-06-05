Червень, 05 в 20:21

Іспанія ухвалила рішення передати Україні партію зброї, серед якої зенітно-ракетні комплекси малої дальності Aspide, точніше – Skyguard-Aspide, повідомило іспанське видання EL Pais.

Сам факт постачання озброєння країною НАТО може мати політичне значення, але сподіватися, що комплекси Aspide від Іспанії можуть змінити ситуацію в небі над Україною, не варто.

У самій Іспанії цих установок всього 13 і ракет до них країна закупила небагато: 200 ракет Aspide із дальністю стрільби до 10 км і лише 51 ракету Aspide 2000 із дальністю стрільби до 20 км.

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Крім того, пускові установки комплексу Skyguard-Aspide розміщені на причіпному буксированому шасі.

Aspide – італійське сімейство керованих ракет середньої дальності для ураження повітряних цілей. До нього входять зенітні керовані ракети та ракети класу повітря-повітря.

Такий зенітно-ракетний комплекс можна використовувати з зенітною установкою Ерлікон калібру 35 мм, а також з іншими зенітними системами, щоб ефективніше працювати з повітряними цілями, що знаходяться на малій висоті.

Існують модифікації ракети для літаків (винищувачі F-104) та для ЗРК Albatros корабельного та ЗРК Skyguard-Aspide, Spada — сухопутного базування.

Тактико-технічні характеристики:

Дальність: 35 км

Максимальна висота: 8000 м

Швидкість польоту: 1324 м/с

Двигун: РДТТ SNIA-Viscosa

истема наведення: моноімпульсна ПАРЛГСН Selenia

Стартова вага: 220 кг

Маса бойової частини: 30 кг

Довжина: 3,7 м

Діаметр: 203 мм

Розмах крила: 1 м

Іспанці стверджують, що їх Аspide призначені скоріше для захисту стратегічних об’єктів: аеродромів, морських портів, промислових підприємств.

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І можливо, вони використовуватимуться саме у цій сфері. Тим більше, що агресори стали частіше обстрілювати морські порти та зерносховища.

Фото: Вікіпедія

Джерело: EL Pais, Вікіпедія