Відключення світла по Україні та запеклі бої на Донбасі: що відбувається на 257 добу війни (онлайн)

У Бериславі окупанти наказали місцевим жителям виїхати до 10 листопада, повідомляє Генштаб ЗСУ. Основною причиною росіяни вказують можливе руйнування дамби Каховської ГЕС.

Майже 90% усіх податків у 2023 році спрямують на армію та безпеку України, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

У Каховці завдано удару по будівлі, де перебувало до 200 військових РФ, зазначили у Генштабі ЗСУ. А у районі населеного пункту Раденськ знищено велику колону бойової техніки ворога.

У Херсоні зникла електрика та водопостачання після потужних вибухів, повідомляють місцеві жителі.

У Києві все перебуває під контролем – у КМВА спростували інформацію про план евакуації населення.

Російські окупанти знову намагаються захопити Білогорівку, зазначає очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Єврокомісія наступного тижня запропонує Україні пакет допомоги на 2023 рік, анонсувала президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.