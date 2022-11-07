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Факти / Україна / Суспільство
Юля Захарченко |
Відключення світла по Україні та запеклі бої на Донбасі: що відбувається на 257 добу війни (онлайн)

Відключення світла по Україні та запеклі бої на Донбасі: що відбувається на 257 добу війни (онлайн)

У Бериславі окупанти наказали місцевим жителям виїхати до 10 листопада, повідомляє Генштаб ЗСУ. Основною причиною росіяни вказують можливе руйнування дамби Каховської ГЕС.

Майже 90% усіх податків у 2023 році спрямують на армію та безпеку України, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

У Каховці завдано удару по будівлі, де перебувало до 200 військових РФ, зазначили у Генштабі ЗСУ. А у районі населеного пункту Раденськ знищено велику колону бойової техніки ворога.

У Херсоні зникла електрика та водопостачання після потужних вибухів, повідомляють місцеві жителі.

У Києві все перебуває під контролем – у КМВА спростували інформацію про план евакуації населення.

Російські окупанти знову намагаються захопити Білогорівку, зазначає очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Єврокомісія наступного тижня запропонує Україні пакет допомоги на 2023 рік, анонсувала президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

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00:34 - 07 листопада

Російські морпіхи з Приморського краю, які воюють проти України на Донецькому напрямку, скаржаться на командування РФ.

– Їм начхати на все, щоб показати себе. Вони людей називають м’ясом. Як вони зібралися захоплювати населений пункт, проскочивши через посадки, в яких залишився противник, який нині нищить наших на шляхах евакуації поранених та підвезення боєприпасів. Крім того, Павлівка нижче за Вугледар, з якого луплять по нас, – йдеться у листі.

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00:32 - 07 листопада

За день, 6 листопада, російські військові випустили по Сумщині 203 снаряди та міни, внаслідок чого загинула жінка, ще одна зазнала поранень.

Під ударом опинилися Білопільська, Ворожбянська, Есманська, Краснопільська, Хотинська, Середино-Будська, Шалигинська громади.

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00:17 - 07 листопада

21 російський військовий з-поміж мобілізованих до армії у рамках “часткової мобілізації” насильно утримується у підвалі на території селища Завітне Бажання Донецької області.

Про це пише видання The Insider з посиланням на дружин та матерів призовників. За їхніми словами, мобілізованим погрожують розстрілом, якщо вони не поїдуть на передову.

Фото: ГУР

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00:00 - 07 листопада

Російські загарбники перекидають військову техніку та додаткові підрозділи в напрямку Вугледара Донецької області, оскільки зазнають величезних втрат під час бойових дій проти України. Про це заявив радник міського глави Маріуполя Петро Андрющенко.

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