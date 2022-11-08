Деталі іранських дронів, збитих в Україні, виготовлені після 24 лютого – ГУР

Листопад, 08 в 13:53

Іранські безпілотники, зокрема Mohajer-6, постачалися до РФ вже після 24 лютого. Про це свідчить дата виготовлення на деталях до них, розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України.

– Гвинт безпілотника Mohajer-6 був виготовлений тільки в лютому цього року. А ще потрібен був час, щоб його доставити до РФ. Тобто вони були доставлені в цьому році, – наголосив він.

За його словами, РФ використала в Україні лише чотири таких дрони і всі вони були збиті.

Представник української розвідки каже, що під час вивчення уламків з’ясувалося, що іранський безпілотник зібраний із деталей, вироблених в різних країнах.

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– Жодних російських елементів ми тут не знайшли. На одному елементі є напис і на фарсі. Камера видимого діапазону – Японія. Лазерний дальномір – китайського виробництва. Авіаційна бомба іранського виробництва, – уточнив він.

Наразі українські фахівці вивчають, як іноземні комплектуючі опинилися в іранських дронах. Серійні номери та дані про виробників комплектуючих ГУР передало країнам-партнерам.

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Фото: скріншот відео Військового телебачення