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Факти / Україна

На правому березі Херсонщини залишається близько 20 тис. окупантів – ГУР

Валентина Чорна, редакторка стрічки
херсонщина

На правому березі Херсонщини залишається близько 20 тис. російських окупантів.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

Він зазначив, що спочатку росіяни вивезли мирних жителів, потім військових, які не брали участі в активних бойових діях, логістику та боєприпаси.

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За словами Скібіцького, росіяни відступають від другої лінії оборони, на яку їх відкинули українські війська на початку жовтня.

Проте вони збудували лінію оборони навколо Херсона, і “час покаже”, чи захочуть окупанти обороняти місто.

Водночас міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що РФ потрібно буде щонайменше один тиждень, щоб вивести свою армію з Херсона.

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Джерело: The Guardian
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