Братські могили та катівні: у звільненій Снігурівці окупанти піддавали тортурам місцевих

Листопад, 14 в 0:13

У Снігурівці Миколаївської області, яка нещодавно була деокупована, російські військові облаштували катівні, де допитували місцевих жителів.

Про це в ефірі Радіо НВ заявив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

– Історій катування дуже багато, знущання, людей дуже багато вивозили в Херсон, у Каховку. Зараз виявляємо закатованих людей, маємо розуміння, де є братські могили. Історій багато і вони на один манер: знищення, цькування. Росіяни казали снігурівцям: “Миколаїв ось-ось впаде, заберемо Одесу, заберемо Київ, – говорить Кухта.

Зазначається, що катівня була у районному відділку поліції, потім катівню розмістили в снігурівському ресторані.

Зараз дивляться

– Люди нам телефонували й говорили, що дуже чутно крики людей, яких катують. Люди, які мешкали там у багатоповерхівках, мусили переїжджати до родичів на інші вулиці, так, щоб не чути криків, – повідомляє він.

Снігурівку, яка була під окупацією з 19 березня, українські військові звільнили 10 листопада.

За словами Кухти, окупанти виїхали зі Снігурівки, а також з населених пунктів Євгенівки та Василівки, з вечора 8 листопада.

– У них був час зібратися, зібрати все награбоване майно. Росіяни забрали все, всю техніку з комунальних підприємств, з приватного бізнесу, в приватних осіб позабирали легкові транспортні засоби, трактори. Страшенний безлад, вирвані батареї та бойлери тощо, все, що можливо було забрати із собою, все позабирали, — сказав голова військової адміністрації.

Фото: ГУР