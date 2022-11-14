Братские могилы и пыточные: в освобожденной Снигиревке оккупанты подвергали пыткам местных

Ноябрь, 14 в 0:13

В Снигиревке Николаевской области, которая недавно была деоккупирована, российские военные обустроили пыточные, где допрашивали местных жителей.

Об этом в эфире Радио НВ заявил начальник Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта.

– Историй пыток очень много, издевательств, людей очень много вывозили в Херсон, в Каховку. Сейчас находим замученных людей, понимаем, где есть братские могилы. Историй много и они на один манер: уничтожение, травля. Россияне говорили жителям: “Николаев вот-вот падет, заберем Одессу, заберем Киев”, — говорит Кухта.

Отмечается, что пыточная была в районном отделении полиции, затем ее разместили в местном ресторане.

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— Люди нам звонили по телефону и говорили, что очень слышны крики людей, которых пытают. Люди, проживавшие там в многоэтажках, должны были переезжать к родственникам на другие улицы, чтобы не слышать криков, — сообщает он.

Снигиревку, которая была под оккупацией с 19 марта, украинские военные освободили 10 ноября.

По словам Кухты, оккупанты выехали из Снигиревки, а также из населенных пунктов Евгеньевки и Васильевки, с вечера 8 ноября.

– У них было время собраться, собрать все награбленное имущество. Россияне забрали все, всю технику с коммунальных предприятий, из частного бизнеса, у частных лиц забрали легковые транспортные средства, тракторы. Страшный беспорядок, вырванные батареи и бойлеры, все, что можно было забрать с собой, все забрали, — сказал глава военной администрации.

Фото: ГУР