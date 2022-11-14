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Факти / Україна

На Херсонщині вже задокументували понад 400 воєнних злочинів РФ – Зеленський

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

На звільненій Херсонщині слідчі вже задокументували понад 400 воєнних злочинів російської армії.

Про це під час вечірнього звернення 13 листопада повідомив президент Володимир Зеленський.

– Слідчими вже задокументовано більше 400 російських воєнних злочинів, виявляються тіла вбитих – і цивільних, і військових. На Херсонщині російська армія лишила по собі такі ж звірства, як і в інших регіонах нашої держави. Знайдемо і притягнемо до відповідальності кожного вбивцю, – сказав глава держави.

За словами Зеленського, на деокупованих територіях Херсонщини також триває затримання російських військових, найманців, а також знешкодження диверсантів.

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Зазначимо, що ЗСУ зайшли до Херсону 11 листопада. Місцеві жителі зустрічали українських воїнів з прапорами та плакатами.

Херсон був єдиним обласним центром України, який вдалося захопити російським окупантам. Загалом місто перебувало в окупації 256 днів.

За даними військових, на правому березі Дніпра на Херсонщині з початку тижня деокуповано 179 населених пунктів на понад 4,5 тис. квадратних кілометрах.

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