На кладовищі у Херсоні виявили сліди ймовірних масових поховань, в МВС поки не підтвердили – ЗМІ

Листопад, 14 в 6:42

На міському кладовищі у Херсоні виявили сліди ймовірних масових поховань.

Наразі невідома точна кількість людей, які захоронені в могилах, а також невідомі причини їхньої смерті. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на власних кореспондентів.

На деяких могилах вказані дати смерті – це кінець лютого і початок березня 2022 року.

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Водночас перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі національного телемарафону заявив, що про виявлені масові захоронення на звільненій території Херсонщини наразі зарано говорити.

– Але за звичною практикою, як тільки ми встановлюємо місця масових поховань, ми одразу робимо все для ідентифікації тіл і належного документування зазначених воєнних злочинів, – Євген Єнін.

Фото: Радіо Свобода