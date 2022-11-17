Листопад, 16 в 23:08

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Росія провалила “всі до єдиної” цілі у своїй війні проти України.

Про це він сказав під час пресконференції з міністром оборони США Ллойдом Остіном після засідання Контактної групи з питань оборони України.

– Росіяни зазнали невдачі в усіх випадках. Вони програли стратегічно, вони програли оперативно і, повторюю, вони програли тактично. Усе, що вони намагалися зробити, їм не вдалося. Стратегічне переосмислення їхніх цілей, їхнє незаконне вторгнення – усі вони провалилися, усі до єдиного, – сказав він.

Міллі перерахував невдалі спроби Росії “захопити всю Україну” на початку війни, а також після їхньої переорієнтації на Донбас і захоплення Запоріжжя та Херсона.

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– Протягом усієї лінії фронту протяжністю близько 900 кілометрів українці домагалися успіху за успіхом, а росіяни зазнавали невдачі щоразу, – сказав Міллі.

Генерал Марк Міллі додав, що Україна є “досить великою країною”.

– Імовірність того, що Росія досягне своїх стратегічних цілей завоювання і підкорення України, близька до нуля, – вважає генерал.

Водночас він вважає, що найближчим часом імовірність того, що українські військові виженуть росіян з усієї України, включно з Кримом та окупованими у 2014 році окремими територіями Донбасу, найближчим часом, з військової точки зору, не є високою.

– Може бути політичне рішення, коли політично росіяни підуть. Це можливо, – сказав він.

Раніше глава Пентагону Ллойд Остін оголосив про результати засідання контактної групи з оборони України, унаслідок чого стало відомо про щонайменше $720 млн допомоги, а також нові засоби ППО і боєприпаси для протиповітряної оборони, артилерії та установок РСЗВ.

Джерело: Department of Defense