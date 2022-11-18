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Факти / Україна / Суспільство

В Укренерго пояснили, як та де відключатимуть світло 19 листопада

Юля Захарченко, редакторка стрічки
В Укренерго пояснили, як та де відключатимуть світло 19 листопада
Фото: Pexels

Завтра, 19 листопада, на всій території України застосовуватимуть планові відключення світла. Додаткові аварійні відключення електрики не прогнозуються.

За даними ДТЕК Укренерго, електропостачання обмежуватимуть з 00:00 до 02:00 ночі, а також з 8:00 ранку до 24:00 ночі.

– Обмеження споживання – це наслідки ракетних атак рашистів на енергосистему України. Цього тижня це вже була шоста. Пошкоджень багато, вони складні, – зазначають у компанії.

Ремонтні бригади працюють цілодобово і без вихідних над відновленням зруйнованої енергоструктури, щоб повернути світло українцям, наголошують в Укренерго.

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