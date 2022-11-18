В Укренерго пояснили, як та де відключатимуть світло 19 листопада

Листопад, 18 в 21:55

Завтра, 19 листопада, на всій території України застосовуватимуть планові відключення світла. Додаткові аварійні відключення електрики не прогнозуються.

За даними ДТЕК Укренерго, електропостачання обмежуватимуть з 00:00 до 02:00 ночі, а також з 8:00 ранку до 24:00 ночі.

– Обмеження споживання – це наслідки ракетних атак рашистів на енергосистему України. Цього тижня це вже була шоста. Пошкоджень багато, вони складні, – зазначають у компанії.

Ремонтні бригади працюють цілодобово і без вихідних над відновленням зруйнованої енергоструктури, щоб повернути світло українцям, наголошують в Укренерго.