Як у Києві навчатимуться у школах в умовах відключень світла: пояснення КМДА

Листопад, 21 в 18:33

Із 28 листопада через відключення світла офлайн навчання у школах триватиме у світловий проміжок дня – із 09:00 до 16:00.

До уроків та після них для дітей початкових класів працюватимуть групи подовженого дня.

– Учні, які навчаються онлайн, підключаються до уроків за можливості. Тому опрацювання тем і завдання дублюються через месенджери та електронною поштою. Крім того, повторення пройденого на наступному уроці – обов’язкове, – повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Зазначається, що після закінчення осінніх канікул за парти в очному форматі повернулись 111,5 тисяч школярів із майже 236,4 тисяч дітей, які перебувають у Києві.

Зараз дивляться

Читайте У Києві 21 листопада застосовані екстрені відключення світла

У КМДА нагадують, що зимові канікули триватимуть у столиці з 26 грудня до 27 січня.