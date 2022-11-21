Як у Києві навчатимуться у школах в умовах відключень світла: пояснення КМДА
Із 28 листопада через відключення світла офлайн навчання у школах триватиме у світловий проміжок дня – із 09:00 до 16:00.
До уроків та після них для дітей початкових класів працюватимуть групи подовженого дня.
– Учні, які навчаються онлайн, підключаються до уроків за можливості. Тому опрацювання тем і завдання дублюються через месенджери та електронною поштою. Крім того, повторення пройденого на наступному уроці – обов’язкове, – повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.
Зазначається, що після закінчення осінніх канікул за парти в очному форматі повернулись 111,5 тисяч школярів із майже 236,4 тисяч дітей, які перебувають у Києві.
У КМДА нагадують, що зимові канікули триватимуть у столиці з 26 грудня до 27 січня.
– У цей час школи прогріватимуть мінімально для збереження системи опалення, а вчителі матимуть змогу піти за бажанням в оплачувану відпустку, – йдеться у повідомленні.