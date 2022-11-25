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Факти / Україна

ЄС пришвидшить постачання Україні генераторів і трансформаторів – фон дер Ляєн

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Урсула фон дер Ляєн
Фото: Getty Images

Європейський Союз пришвидшить постачання Україні генераторів і трансформаторів.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським.

– Я висловила президенту Зеленському повну солідарність ЄС з Україною, коли вона страждає від рук Путіна, від навмисних та варварських бомбардувань цивільної інфраструктури країни. Я рішуче засуджую ці атаки. Росія має понести відповідальність за те, що є воєнним злочином, – сказала вона.

Єврокомісія готує якнайшвидшу поставку в Україну засобів, що вже надійшли від країн-членів, а також із власних резервів ЄК в рамках програми надзвичайного реагування rescEU.

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Ідеться про 200 трансформаторів середнього розміру та великих автотрансформаторів від Литви, автотрансформатори середнього розміру від Латвії, 40 важких генераторних установок з резервів rescEU, що дислокуються на території Румунії, кожен з яких може надавати безперебійне живлення, наприклад, для великих або середнього розміру лікарень.

Також Єврокомісія опрацьовує створення нового енергетичного хабу в рамках rescEU у Польщі, що дозволить надавати Україні більш скоординовану допомогу від третіх країн, зокрема від партнерів ЄС по G7.

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