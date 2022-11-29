Листопад, 29 в 17:50

Сполучені Штати терміново виділяють $53 млн на підтримку купівлі електромережевого обладнання для України, щоб допомогти Києву протистояти атакам Росії, спрямованим проти його енергетичної інфраструктури.

– Це обладнання буде оперативно доставлене до України в екстреному порядку, щоб допомогти українцям пережити зиму, – йдеться у заяві Держдепартаменту.

Там зазначили, що до комплекту постачання, крім іншого обладнання, входитимуть розподільні трансформатори, автоматичні вимикачі та розрядники для захисту від перенапруг.

Нагадаємо, з жовтня приблизно раз на тиждень Росія проводить масовані атаки на українську інфраструктуру електропередач та теплопостачання, що, за словами Києва та його союзників, є навмисною кампанією заподіяння шкоди цивільному населенню, що є військовим злочином.

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Джерело: Аljazeera