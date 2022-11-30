Дискусії в НАТО щодо передачі ЗРК Patriot Україні та атаки РФ по Херсону: що відбувається на 280-й день війни (онлайн)

США розмірковують над тим, як надати Україні протиракетні системи Patriot для захисту від ракетних ударів Росії. Генсек НАТО Єнс Столтенберг додав, що про передачу Україні ЗРК Patriot серед членів Альянсу тривають дискусії.

Також Вашингтон ухвалив надати Україні $53 млн на електрообладнання.

Перша леді Олена Зеленська виступила у парламенті Великої Британії й попросила про міжнародний трибунал щодо агресії Росії проти України.

В Укроборонпромі повідомили, що Україна почала виробництво боєприпасів 152 мм.

Boeing запропонував постачати Україні ракети дальністю 150 км, що дозволило б Україні вражати цілі в російському тилу.