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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Дискусії в НАТО щодо передачі ЗРК Patriot Україні та атаки РФ по Херсону: що відбувається на 280-й день війни (онлайн)

Дискусії в НАТО щодо передачі ЗРК Patriot Україні та атаки РФ по Херсону: що відбувається на 280-й день війни (онлайн)

США розмірковують над тим, як надати Україні протиракетні системи Patriot для захисту від ракетних ударів Росії. Генсек НАТО Єнс Столтенберг додав, що про передачу Україні ЗРК Patriot серед членів Альянсу тривають дискусії.

Також Вашингтон ухвалив надати Україні $53 млн на електрообладнання.

Перша леді Олена Зеленська виступила у парламенті Великої Британії й попросила про міжнародний трибунал щодо агресії Росії проти України.

В Укроборонпромі повідомили, що Україна почала виробництво боєприпасів 152 мм.

Boeing запропонував постачати Україні ракети дальністю 150 км, що дозволило б Україні вражати цілі в російському тилу.

 

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00:03 - 30 листопада

До кінця 2022 року Росія втратить убитими 100 тис. солдатів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення за підсумками 29 листопада.

Він назвав ситуацію на фронті “складною”.

– Попри надзвичайно великі російські втрати окупанти все ще намагаються наступати на Донеччині, закріпитися на Луганщині, рухатися на Харківщині, щось там вони планують на півдні. Але тримаємо оборону і, головне, не даємо ворогу здійснити його наміри, – сказав він.

Зеленський нагадав, як окупанти розповідали, що захоплять Донеччину спочатку навесні, а потім влітку і восени, але цього тижня вже починається зима.

– Вони поклали там свою регулярну армію, вони втрачають там щодня сотні мобілізованих і найманців, вони використовують там загородзагони. Ще цьогоріч Росія втратить убитими 100 тис. своїх солдатів і лише Богу відомо скільки найманців. А Україна стоятиме. А світ буде робити все, щоб кожен, хто винен у цій злочинній війні, опинився на лаві підсудних, – сказав президент.

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