Грудень, 01 в 14:34

Ситуація на українсько-білоруському кордоні не змінилася і повністю контрольована українськими Силами оборони.

Як розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко під час телемарафону, дій з боку ворожих військ не спостерігається.

– Ситуація залишається повністю контрольованою. Якщо говорити, власне, про лінію кордону, про найближче прикордоння, то ми не відзначаємо зміни в характері дій підрозділів Збройних сил Республіки Білорусь. Ті підрозділи, які й раніше були на посиленні кордону з Україною, вони залишаються в тій самій кількості, і характер їхніх дій незмінний, – сказав він.

На території Білорусі поки не помітно створення потужного угруповання, яке було б готове здійснити вторгнення на територію України, додав речник ДПСУ.

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Демченко повідомив, що Україна надалі створює інженерні загородження як по лінії кордону з Білоруссю, так і у прикордонні. Вони дозволять українським захисникам ховатися від можливих обстрілів, а також вести бойові дії.

– Укріплення відбувається від Волині до Чернігова на всій протяжності кордону з Республікою Білорусь, – підсумував він.

У Головному управлінні розвідки повідомляли, що зараз немає ознак, що з боку Білорусі готується новий напад на Україну.

В американському Інституті вивчення війни вважають, що Росія розгортає війська у Білорусі не з метою нового нападу на Україну з того боку. Аналітики ISW вважають, що РФ використовує Білорусь для навчання своїх військових. Крім цього, є інформаційна складова цієї операції для тиску на Україну та Захід – українське військово-політичне керівництво вимушене тримати певну частину військ і не відправляти їх для підкріплення контрнаступальної операції.

Фото: Кирило Тимошенко