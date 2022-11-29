РФ розгортає війська в Білорусі: чи буде звідти напад

Листопад, 29 в 7:10

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Росія розгортає війська в Білорусі не тому, що готується до бойових дій із території РБ.

Свої версії з цього приводу експерти оприлюднили в своєму свіжому зведенні.

Так, завдяки супутниковим знімкам вдалося встановити, що на 230-му загальновійськовому Обуз-Лісновському полігоні в Бресті помітно зросла кількість російських основних бойових танків.

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Те, що до цього білоруського міста РФ перекинула ще й 15 зенітно-ракетних комплексів Тор-М2 та 10 одиниць невизначеного інженерного обладнання, повідомляла й незалежна моніторингова організація The Hajun Project.

На переконання аналітиків ISW, РФ перекинула техніку до Білорусі, імовірно, для навчання своїх військ.

В Інституті вивчення війни вже неодноразово повідомляли, що бойові втрати серед російських інструкторів та стреси, пов’язані з мобілізацією, зменшили навчальний потенціал Росії.

Через це можна припустити, що Росія стала більш залежною від Білорусі.

Ще одна мета, яку переслідує Росія, – це інформаційна операція, розрахована на Україну та Захід.

– Кремль, імовірно, прагне використати розгортання російських військ у Білорусі як інформаційну операцію для паралізування Києва та перетягнення українських сил до столиці, щоб запобігти їхньому використанню на Півдні та Сході країни, – зазначають експерти.

Водночас в ISW вважають малоймовірним той факт, що білоруські війська атакуватимуть Україну.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 279-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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