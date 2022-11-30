Листопад, 30 в 13:39

Останнім часом самопроголошений диктатор Білорусі Олександр Лукашенко знову погрожував Україні, а експерти називають нові можливі дати вторгнення з території сусідньої держави. Тож наскільки загрози серйозні, і чи готові українські захисники до вторгнення?

Зараз білоруська армія налічує 45 000 військовослужбовців, з них орієнтовно 20 000 боєздатних, з яких кілька тисяч – це десантники та місцеві сили спеціальних операцій. А от точна кількість російських військових – невідома.

Однак, на думку експертів, цього недостатньо для повторення вторгнення 24 лютого.

Зараз дивляться

– На сьогодні не можна сказати, що відбувається створення ударного угруповання, яке може виконувати бойові завдання щодо вторгнення в Україну, – каже військовий експерт Олександр Мусієнко.

По-перше, Росія відчуває брак сучасної техніки, вимушена розконсервовувати навіть старі танки хрущовського періоду. По-друге, білоруська армія навряд чи зможе їй тут у чомусь допомогти.

А втім, не все так однозначно. Експерт Сергій Грабський вважає, що можливості для створення ударної групи сил в Білорусі все ж є. Але точно не до 15 грудня.

– Це пострадянська армія, оснащена пострадянськими чи радянськими видами озброєння й техніки, ніколи не вела бойових дій, не брала навіть участі у миротворчих операціях. На території Білорусі постійно проводиться робота з підготовки до розгортання додаткових сил і засобів, тож угруповання в Білорусі може бути нарощене і швидко, і суттєво, – говорить він.

Йдеться про аналог російської так званої мобілізації, але лише на початковому етапі.

– Є інформація, що зараз відбувається уточнення індивідуальних даних кожного призовника, білорусів викликають до військкоматів, у військові бюро тощо. Чим це закінчиться? Логічно це має закінчитися призовом на військові збори, а далі – вже підготовка до бойових дій. Але поки що ми цього не бачимо, – зазначає Грабський.

Та питання не лише в тому, що ворогу не вистачає людей і техніки, яку нині переправляють на підтримку фронту на Донбасі. Олександр Мусієнко каже, що українські захисники все літо обладнували кордон і тепер, на відміну від 24 лютого, готові до будь-яких сюрпризів з боку північного сусіда.

– Волинь, Полісся, Рівненщина характеризуються тим, що відомі шляхи, якими може рухатись, особливо взимку, важка техніка, а іншими шляхами це буде важко зробити. І знаючи шляхи, можна розставити пастки, щоб зупинити просування цих колон. Тільки-но вони зупиняться, мобільні групи військових почнуть їх знищувати, – каже експерт.

Також українські захисники вже знищили всі можливі шляхи сполучення, якими техніка може спробувати зайти.

– 72 бригада підривала мости на підходах. Зараз це там зроблено превентивно. Вони заміновані, заміновані ділянки там, всі залізничні переїзди, все, – зазначив Мусієнко.

Стіна на кордоні

Додатково Україна будує, як і свого часу Польща, велику бетонну стіну на кордоні з Білоруссю на Волині.

Польща будувала таку стіну через навалу мігрантів, якими Білорусь шантажувала й провокувала ЄС. Але чи допоможе вона проти важкої техніки?

Перед бетонною стіною будується протитанковий рів, здійснюється мінування, ставляться протипіхотні загородження. З іншого боку стіни – дорога, якою може прибувати підкріплення. Поряд стоять камери фіксації, які швидко ідентифікують появу ворожих сил.

Вона має значення для затримки просування, крім того, так простіше виявляти підрозділи ДРГ, – сказав Мусієнко.

Тож просто так пролізти через кордон стане важче, принаймні через сухопутний. А в глибині країни білорусів уже чекатимуть українські війська. То чи зважиться білоруська сторона на вторгнення? Протягом року на нього чекали кілька разів. І цього не сталося попри всі бажання Росії.

Танці з Путіним

Росія щосили намагається втягнути Білорусь у війну з Україною, але Лукашенко боїться вторгнення, тому намагається підтримати Путіна на словах, але активно у бойові дії не вступає.

Білоруська опозиційна журналістка Тетяна Мартинова вважає, що головна проблема для Лукашенка – дилема. Бо треба й Путіну догодити, який фінансує білоруську економіку, і зі своїми силовиками не посваритися, які не хочуть воювати.

– Був момент, коли ось ці штурмові групи вишикувалися на кордонах з Україною в березні, тільки потім був саботаж, бо ніхто не хоче вмирати! Воювати не хоче сам силовий блок, – каже вона.

А тому Лукашенко, вважає журналістка, буде й надалі робити гучні заяви, щоби задобрити Путіна, водночас не бажаючи переходити межу, за якою є ризики для його режиму.

– Цей процес може тривати довго. Вово, війська не готові, ми ще повчимося. У нас ще немає бойового досвіду, це в тебе є. У нас не вистачає техніки, у нас не вистачає грошей, а давай ти технікою візьмеш, а давай боєприпасами… Це дуже складне танго, – вважає журналістка.

Та військові експерти мають іншу думку. Проблема в тому, що ніхто не знає, наскільки Лукашенко контролює ситуацію всередині країни, зокрема й свою армію. Бо білоруські чиновники вже заявляли, що війни з Україною не буде.