Україна отримала грант у розмірі $1,5 млрд від США – Мінфін

Грудень, 02 в 22:20

Україна отримала грант у розмірі $1,5 млрд від Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.

– Це перший транш грантових коштів з $4,5 млрд, які були надані Сполученими Штатами Америки через Цільовий фонд Світового банку у рамках проєкту Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні, – йдеться у повідомленні.

Кошти будуть спрямовані на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, таких як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій тощо.

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Нагадаємо, що 24 листопада міністр фінансів України Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи (Білорусь, Молдова та Україна) Аруп Банерджі підписали угоду про надання Україні гранту у розмірі $4,5 млрд.