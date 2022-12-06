Грудень, 06 в 10:00

Українська армія у вівторок, 6 грудня, відзначає свято – День Збройних сил-2022. На честь цього ми зробили добірку з 10 найважливіших та найцікавіших фактів, які треба знати про українську армію, що вже дев’ять років боронить Українську державу від російської агресії.

Чому День ЗСУ святкують саме 6 грудня і чим це відрізняється від 14 жовтня?

Верховна Рада України у 1991 році саме 6 грудня ухвалила закон Про Збройні сили України, а також – Про оборону України. Також цього дня у залі парламенту зачитали текст Військової присяги.

Зазначимо, що 6 грудня – це професійне свято, яке об’єднує всіх військових, які перебувають у лавах Збройних сил України, адже у складі української армії є п’ять підрозділів:

Зараз дивляться

Сухопутні війська

Повітряні сили

Військово-морські сили

Десантно-штурмові війська

Сили спеціальних операцій

Кожна з цих частин ЗСУ має свій професійний святковий день, а тому 6 грудня об’єднує всіх військових України.

Водночас 14 жовтня – це День захисників та захисниць України, він сприймається більше як свято патріотів. Це День українського козацтва та День УПА, а також – свято Покрови Пресвятої Богородиці. Його основна ідея полягає в тому, щоб шанувати всіх захисників України – не лише кадрових військових, а й волонтерів та добровольців.

Довіра до української армії

Згідно з результатами дослідження групи Рейтинг, найбільше українці довіряють Збройним силам України, а також волонтерам. Зокрема, ЗСУ довіряють 90% українців.

Жінки у лавах українських Збройних сил

За даними Апарату головнокомандувача Збройних сил України, у 2021 році порівняно з 2013 кількість жінок в українській армії зросла майже вдвічі. Так, у 2013 році служили 16 557 жінок, тоді як за підсумками 2020 року їхня кількість зросла до 31 757 осіб.

У той же час після повномасштабного вторгнення у 2022 році кількість жінок, що працює в військових структурах, сягнула 50 тисяч.

Жінок-офіцерок у 2013 році було лише 1 633, а за 2020 рік їхня кількість досягла 4 810.

А у липні 2021 року на той момент міністр оборони України Андрій Таран підписав наказ про призначення першої жінки-командувача в історії країни. Так, Тетяна Остащенко стала командувачкою медичних сил ЗСУ.

Герої України

Станом на 18 листопада 2022 року звання Героя України отримали 638 чоловіків і 40 жінок.

Чисельність української армії

Улітку 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про збільшення ЗСУ на 11 тис. військовослужбовців. Таким чином, загальна чисельність Збройних сил повинна досягати 261 тис. осіб, зокрема 215 тис. військовослужбовців. Водночас, за даними штабу ООС, на момент початку війни з Росією армія України налічувала лише 165 тис. службовців – військових та цивільних.

А в 2022-му, після початку повномасштабного вторгнення та з урахуванням мобілізації, у лавах Збройних сил приблизно 700 тисяч осіб.

Співпраця з НАТО

Від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році як НАТО, так і держави–члени Альянсу надають Україні допомогу на безпрецедентному рівні.

Україна продовжує поступовий рух та реформування для наближення до стандартів НАТО. Сюди входить створення бригад за стандартами Альянсу, а також поступове створення сержантських корпусів, коли молодший офіцерський склад отримує важливі в бойових умовах повноваження.

Крім того, з початку 2021 року всі військові звання перевели на стандарти НАТО.

А у вересні 2022 року президент Володимир Зеленський оголосив про подачу Україною заявки на пришвидшений вступ до Північноатлантичного альянсу. Після цього, 1 грудня, віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що усі 30 країн-членів підтверджують, що Україна буде членом НАТО і заявка України буде офіційно розглянута.

Військова міць України

Як повідомляється в щорічному рейтингу Global Firepower (GFP), на 2022 рік армія України опинилася з 25-го на 22-му місці за рівнем військової могутності у світі зі 140 країн.

До цього, порівняно з 2020 роком, наші війська піднялися на дві позиції – з 27-го місця.

У дослідженні зазначалося, що до військової служби з майже 44 млн громадян теоретично можуть бути придатні 15,5 млн українців. Крім того, призовного віку щорічно сягає понад 470 тис. осіб.

Провідними країнами з військової могутності у 2022 році визнали США, Росію та Китай.

Ядерна зброя

Саме армія України стала першою у світовій історії, хто добровільно відмовився від ядерної зброї. Роззброєння Україна проводила п’ять років: з 1991 до 1996 року. Без’ядерність затвердила також Верховна Рада – у Декларації про державний суверенітет, затвердженій у 1990 році.

Переозброєння українських військ

Підйом української армії та її поступове переозброєння розпочалися у 2014 році і продовжуються досі, отримавши новий поштовх у 2022 році. Основною причиною стала війна з Росією: Україні довелося перейти на посилений режим захисту для боротьби за територіальну цілісність.

Одними з найважливіших озброєнь, розроблених Україною, стали самохідні артилерійські установки Гвоздика та Акація, а також ракетний комплекс Вільха, крилата ракета Нептун, бронежилет Корсар-М4.

Україна активно співпрацює із західними партнерами та сусідами. Так, наприклад, США поставили ЗСУ протитанкові ракетні комплекси Javelin, а Туреччина передала нашим військовим безпілотники Bayraktar. Відомо про плани побудувати завод з виробництва Bayraktar на території України сумісно з турками.

4 грудня 2022 року Укроборонпром повідомив про завершувальну стадію випробовувань українського бойового БПЛА з бойовою частиною 75 кг і дальністю польоту до 1000 км.

Тим часом Чехія відновлює та модернізує для України 90 танків Т-72. Активно допомагає у міру своїх сил Польща та країни Балтії.

Загалом західні партнери з початком повномасштабного вторгнення РФ почали передавати Україні величезну кількість озброєнь – від ППО та безпілотників і до артилерійських систем, протитанкової оборони, гармат та снарядів.

Великим постачальником зброї для української армії стала країна-агресор Росія; трофейна техніка та снаряди активно використовуються українськими захисниками на полі бою.

Миротворчі місії

Збройні сили України беруть участь у миротворчих місіях під егідою НАТО, ООН та інших міжнародних організацій починаючи з 1992 року. Проте у 2022 році, в зв’язку з повномасштабним вторгненням, Україні довелось вивести своїх миротворців з ДР Конго, Косово та усіх інших місій у світі – в березні Володимир Зеленський підписав закон про повернення цих військових додому, для захисту Української держави.

Фото: Генштаб ЗСУ