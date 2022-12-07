Резніков розповів, який запас ракет залишився у РФ після останнього обстрілу

Грудень, 07 в 8:36

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що РФ вийшла за межі резерву ракет, необхідного для власного захисту.

У Кремля лишилося менше за 13% запасу ракет Іскандер, у той час як необхідно мати хоча б 25−30%.

Після останньої атаки у РФ залишилось близько 30% запасу ракет Калібр. Виготовляти нові спроможність дуже низька.

Зараз дивляться

– Вони багато вже речей робили без прорахування своїх власних наслідків. Вони справді використовують запас крилатих та балістичних ракет, по багатьох позиціях зайшли вже далеко за межі необхідного їм резерву на випадок нападу на них, — заявив міністр в ефірі національного телемарафону.

Проте в окупантів залишився великий запас ракет С-300, якими вони обстрілюють Харківську, Запорізьку, Донецьку, Херсонську та Луганську області.

– Єдине, щоби ми не так вже сильно тішилися, бо в них дуже великий запас ракет С-300 — це тисячі. Вони дають їм змогу бути не тільки ракетами протиповітряної оборони, вони запускають їх у режимі земля-земля, — заявив Резніков.