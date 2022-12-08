Окупанти розуміють, що їм доведеться попрощатися зі Сватовим та Кремінною – Гайдай

Грудень, 08 в 10:23

Російські окупанти усвідомлюють, що найближчим часом їм доведеться попрощатися зі Сватовим та Кремінною на Луганщині.

Про це в ефірі Freeдом повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Зараз дивляться

Нині, каже очільник ОВА, ворог стягнув на цей напрямок величезну кількість сил та засобів, перекидає резерви з різних частин.

Таким чином росіяни будь-що намагаються змінити ситуацію, щоб хоч якось зупинити просування українських військ.

– Зважаючи, що в Старобільську росіяни зводять уже другу лінію оборони, то, думаю, морально вони вже усвідомлюють, що скоро зі Сватовим та Кремінною їм доведеться попрощатися, – говорить Сергій Гайдай.

Дуже складна ситуація наразі в Білогорівці, де обстріли тривають цілодобово.

– Росіяни постійно намагаються захопити цей населений пункт, тобто те, що від нього залишилось, – констатує керівник Луганської обласної військової адміністрації.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 288-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Гайдай