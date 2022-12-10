Грудень, 09 в 22:52

Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак пообіцяв президенту Володимиру Зеленському найближчими тижнями передати нові системи протиповітряної оборони.

Про це стало відомо за результатами розмови двох лідерів, повідомлення про що поширили Telegram-канал президента України та канцелярія британського прем’єра.

– Говорячи про останні поставки летальної допомоги з Великої Британії, прем’єр-міністр (Ріші Сунак. – Ред.) заявив, що найближчими тижнями (в Україну. – Ред.) прибуде ще більше зенітних гармат і ракет протиповітряної оборони малої дальності, – йдеться в повідомленні канцелярії глави уряду Британії.

Крім того, протягом наступних тижнів очікується ще одна розмова між Сунаком і Зеленським, додали у відомстві британського лідера.

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Зі свого боку Володимир Зеленський обговорив із прем’єром Великої Британії імплементацію формули миру.

– Підтримую регулярний діалог із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Сьогодні обговорили реалізацію нашої формули миру, співпрацю щодо оборонних спроможностей та енергетичної стабільності України, – йдеться у повідомленні президента.

Зеленський також зазначив, що співрозмовники узгодили позиції перед онлайн-самітом країн G7.

Нагадаємо, британський прем’єр Ріші Сунак був із візитом в Україні 19 листопада, під час чого пообіцяв посилити українське ППО 125 зенітними гарматами. Крім того, у листопаді Сунак обіцяв передати Україні додаткові 1000 ракет класу земля-повітря.

Джерела: UK Goverment, Zelenskiy